“น้องพิณไพเราะ สนิทวงศ์ เครือโสภณ” สร้างกิจกรรมระดับโลกใหม่ตั้งแต่ต้นปีรับวันเด็ก

ปีที่ผ่านน้องพิณทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปหมด ทั้งให้ความรู้กับเด็กๆ รุ่นน้องให้เข้าใจถึงความสำคัญของพลังเสียงเยาวชนในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหญ่ด้วยโครงการ VOTE for Our Future น้องพิณสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากจนร่วมมือกับพี่สาวคนเก่ง (เพลงรำไพ สนิทวงศ์ เครือโสภณ ที่ตอนนี้ไปเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลก อย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา) ก่อตั้ง Care for Coral มาร่วม 4 ปี ประสพความสำเร็จมากมาย ได้รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย รวมถึง UN ESCAP, Asia Pacific Ocean Champion

ส่วนปีนี้ได้ยินมาว่าน้องพิณคนเก่งมีโครงการที่จะต้องประกาศให้โลกรู้ เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทุกคน ทุกวัย และทุกอาชีพ ที่มีความสำคัญที่จะต้องรู้ไว้ นั่นคือโครงการ Sign for Help หรือโครงการสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นสัญญาณมือ SOS ที่ใช้กันทั่วโลก มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสามารถช่วยเหลือเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งหญิงและชายมาแล้วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย 1 ราย โครงการ Sign for Help ของน้องพิณนี้ เป็นโครงการที่น่าสนใจ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีถึง 3 ท่าน คือ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคุณวราวุท ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ทางเราเชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้ง 3 ท่านรวมความตั้งใจของน้องพิณจะทำให้โครงการ Sign for Help ประสพความสำเร็จ และได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประะเทศให้กับทุกๆ คนทราบเพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปต่อไปค่ะ

#CelebOnline #อภิภาวดีสนิทวงศ์ณอยุธยา #พิณไพเราะสนิทวงศ์เครือโสภณ #ติ๊กอภิภาวดี #พิณไพเราะ #โครงการสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ #SignForHelp #เด็กนักกิจกรรม #SOS #น้องพิณไพเราะ #ข่าวซุบซิบ #ไฮโซ