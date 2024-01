เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

คอนเสิร์ตครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความสนับสนุนของ บี.กริม, เมืองไทยประกันภัย, บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บุญรอดบริวเวอรี่, ธนาคารกรุงเทพ, คิงเพาเวอร์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, เครือเจริญโภคภัณฑ์, มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

พร้อมนำเสนอ 2 บทเพลงที่มีชื่อเสียงของสองคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ Antonin Dvorak และ Pyotr Ilich Tchaikovsky ไฮไลต์ของรายการเริ่มด้วยเพลงเดี่ยวเชลโลกับวงออร์เคสตร้า โดย Johannes Moser นักเชลโลชื่อดังชาวเยอรมัน-แคนาเดียน บรรเลงบทเพลง Cello Concerto in B minor, Op. 104 ผลงานประพันธ์ ของ Antonin Dvořák และปิดท้ายด้วยบทเพลง Symphony No. 1 in G minor, Op. 13 ในชื่อ “Winter Daydreams” บทประพันธ์ที่โด่งดังของ Pyotr Ilyich Tchaikovsky

โยฮันเนส โมเซอร์ เป็นศิลปินเดี่ยวเชลโล ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดการแข่งขัน รายการ “Tchaikovsky International Competition” ปี ค.ศ. 2002 ที่กรุงมอสโก และได้รับรางวัลพิเศษในฐานะผู้ตีความดนตรีได้ดีเยี่ยม สำหรับบทเพลง Variations on a Rocco Theme ผลงานประพันธ์ของ Tchaikovsky ซึ่งเป็นเพลงที่บรรเลงในการแข่งขันครั้งนั้น เขาเคยร่วมบรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตร้า อาทิ Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, BBC Philharmonic และร่วมงานกับผู้อำนวยเพลงชื่อดัง อาทิ Zubin Mehta, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Pierre Boulez และ Gustavo Dudamel

ซอนอุค คิม นักเปียโนผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ชนะเลิศการแข่งขันเปียโน รายการ “Leeds International Piano Competition” ปี ค.ศ. 2006 ที่เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ ในขณะที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 18 ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดแข่งขันมาเป็นเวลา 40 ปี และเขายังเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ชนะรางวัลนี้ เคยบรรเลงเดี่ยวเปียโนกับวงชื่อดัง อาทิ London Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Berliner Philharmoniker, Radio Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic ผู้อำนวยเพลงที่เคยร่วมงานมี Riccardo Muti, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Pierre Boulez และ Gustavo Dudamel

คิมเริ่มต้นในฐานะผู้อำนวยเพลงระดับนานาชาติ โดยอำนวยเพลงให้กับวง KBS Symphony Orchestra ร่วมงานกับศิลปินเดี่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ Vladimir Ashkenazy, Jian Wang ปี ค.ศ. 2002 คิมได้อำนวยเพลงให้กับวง Seoul Philharmonic Orchestra ในคอนเสิร์ตฉลองวันประกาศอิสรภาพครบ 77 ปี ของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้อำนวยเพลงรับเชิญให้กับวงออร์เคสตร้า อาทิ Fundacion Excelenita Madrid, Macao Orchestra ที่ไต้หวัน ปัจจุบัน คิมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีให้กับวง Gyeonggi Philharmonic แห่งเมือง Gyeonggi ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาอีกด้วย