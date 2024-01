บิวตี้ไอเทมคอลเลกชันตรุษจีน ยั่วใจนักสะสม สวยปังดังกว่าประทัด!

เก๋ไก๋รับตรุษจีน แถมยั่วใจนักสะสม เมื่อหลายแบรนด์ดังหยิบสีสันของเทศกาลตรุษจีน มาทำเป็นคอลเลกชันพิเศษที่นอกจากจะออกแบบแพกเกจจิ้งอย่างสวยงามสดใสแล้ว ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็จัดเต็ม เอาใจสาวๆ กันเต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันหนึ่งที่นักสะสมควรต้องซื้อเก็บเลยทีเดียว หรือถ้าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากญาติมิตรในช่วงตรุษจีนนี้

Estee Lauder Lunar New Year Collection ประกอบด้วย เซรั่ม และ อายเจล 2ไอเทมตัวดังของแบรนด์ในแพกเกจจิ้งสีแดงมงคล

NARS Lunar New Year Collection ประกอบด้วย อายแชโดว์พาเลตต์ 4 เฉดสี, แป้งอัดแข็งสุดไอคอนิค และลิปแมตต์ สี 116 Start Me Up

Shu Uemura Lunar New Year Collection ประกอบด้วย คลีนซิ่งออยล์, ลิปสติกเนื้อครีม, ลิปแมตต์ , อายแชโดว์ตลับเดี่ยว, ดินสอเขียนคิ้ว, บลัชออนสี M Peach Fortune และ แปรงทารองพื้น

Fresh Lunar New Year Limited-Edition Dragon Trio ประกอบด้วย น้ำตบคอมบูชา, เซรั่มฟื้นฟูผิว และ มอยส์เจอไรเซอร์ลดเลือนริ้วรอย

THREE Balancing Cleansing Oil N Lunar 2024 Limited Edition คลีนซิ่งออยล์ กับดีไซน์มังกรทองบนขวดสีแดง วางจำหน่ายจำนวนจำกัด 888 ขวด

Givenchy Lunar New Year 2024 Limited Edition ประกอบด้วย ลิปสติกสูตรเซมิแมตต์ สี 333 L’Interdit และ แป้งฝุ่นสี N13 Pastel Celebration

Sulwhasoo First Care Activating Serum VI Lunar New Year Limited Edition พรีเซรั่มโสมแพ็คเกจพิเศษ

PAT McGRATH LABS Luxe Eyeshadow Palette: Bronze Borealis Lunar New Year Edition อายแชโดว์พาเลตต์ 4 เฉดสี

Laura Mercier Lunar New Year Collection 2024 ประกอบด้วย แป้งฝุ่นโปร่งแสง, บลัชออน สี 04 Ginger และ มินิอายแชโดว์แบบแท่ง 2 เฉดสี