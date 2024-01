ผิวสวยล้ำรับปีใหม่ด้วย "Even Skin Glow"

"ไฮไลต์ของทรีตเม้นต์นี้ เป็นนวัตกรรมการนวดหน้าขั้นสูงด้วย Nano Needling ฟื้นบำรุงผิวล้ำลึกระดับเซลล์เพื่อผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ใช้สารประกอบเป็น Vegan 100% หลังรับบริการ ไม่เจ็บ ไม่ระคายเคือง ไม่ต้องพักฟื้น เพราะมีส่วนผสมที่เป็น Active Ingredient ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับ Nano Needling แล้ว จะช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจน พลาสมา และเซลล์อื่นๆ ทำงานได้อย่างเต็มที่ ให้ผิวแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยมีส่วนผสมหลักๆ เช่น แพนทีนอลและกรดไฮยาลูโรนิก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว และยังมีสารสกัดจากต้นไหมเปอร์เซีย ที่ช่วยต่อต้านผิวที่อ่อนล้าและหมองคล้ำให้กลับมาสดใสอีกครั้ง

ใกล้ที่ไหนไปสวยที่นั่น ร้าน Take Care Salon of Beauty มี 10 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 19, เทอมินอล 21 อโศก, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์, แฟชั่น ไอร์แลนด์, สุขุมวิท 35 Lady, One Man Club สุขุมวิท 35, เอ็มควอเทียร์, เจ อเวนิว ทองหล่อ และเซ็นจูรี่ อ่อนนุช สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2026-6431 และ www.takecarebeauty.com