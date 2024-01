นิค แมคเกรท พาชมเสน่ห์ของไชน่าทาวน์ผ่านเลนส์ ในนิทรรศภาพถ่าย

ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการภาพถ่ายย่านไชน่าทาวน์ นำเสนอภาพของตลาดที่พลุกพล่าน ตรอกซอกซอย และรายละเอียดมุมมองผ่านเลนส์ที่จะสะกดสายตาด้วยความสวยงามแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของย่านนี้ และการบรรยายของนิคถึงแรงบันดาลใจในการสร้างแต่ละชิ้นงาน พร้อมอิ่มอร่อยกับของว่างและเครื่องดื่ม

นิคมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพมากกว่า 14 ปี ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ในปี 2554 เคยทำงานร่วมกับนิตยสาร Asia Life และ Getty News Images มีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสาร Time, Huffington Post, The Daily Mail และ The Washington Post โดยในปี 2555 นิคได้ปรับปรุงอาคารพาณิชย์อายุนับร้อยปีในไชน่าทาวน์ และกลายมาเป็นสมาชิกของวงการศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพื้นที่ศิลปะชุมชน Cho Why ซึ่งในปี 2557 เขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบาร์และร้านกาแฟทันสมัยในพื้นที่ นิคเป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรม เขาเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องมีรากฐานมาจากชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้เขายังทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิการกุศล รวมถึงมูลนิธิสติ ผลงานบางส่วนของเขาจะแสดงและขายที่โรงแรมอาศัย กรุงเทพ ไชน่าทาวน์ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้มูลนิธิสติ

โรงแรมอาศัย กรุงเทพ ไชน่าทาวน์ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ใกล้ MRT สถานีวัดมังกร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ asaihotels.com หรือโทร 02 220 8999