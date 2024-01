ORIS Boutique Bangkok บูติกเรือนเวลาหรูใจกลางกรุง

เปิดตัว

แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นครั้งแรกของโลกกับการเผยโฉมบูติกคอนเซ็ปต์ใหม่ของ ORIS ในแบบ Playful Luxury ณ เกษรวิลเลจ แลนด์มาร์กพรีเมียร์ไลฟ์สไตล์หรูใจกลางกรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อมอบให้กับ ORIS Friends & Family ชาวไทย ให้ได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวและนวัตกรรมของแบรนด์ รวมถึงเรือนเวลาไฮไลท์สุดพิเศษที่มีวางจำหน่ายเฉพาะในบูติกแห่งนี้เท่านั้น ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลสวิสอิสระ ด้วยความสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีขีดจำกัด

ORIS Boutique Bangkok นับเป็นบูติกลำดับที่ 25 ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ด้วยแนวคิด Watch Library & Lounge ที่สื่อถึงแหล่งรวบรวมเรื่องราว นวัตกรรม และประดิษฐกรรมแห่งเวลาของ ORIS ซึ่งลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบูติกสามารถชื่นชมเรือนเวลาไฮไลท์ ในบรรยากาศผ่อนคลายสะดวกสบายด้วยคอฟฟี่บาร์ ให้คุณได้ดื่มด่ำไปกับกรุ่นกลิ่นและรสสัมผัสของกาแฟที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ และการดูแลอย่างเหนือระดับ

พื้นที่โดยรวมภายในบูติกแบ่งออกเป็นสองส่วน เมื่อก้าวเข้ามาจะพบกับโซน Watch Lounge ซึ่งเป็นส่วนรับรองลูกค้า ตกแต่งด้วยสีแดง เหลือง และน้ำเงิน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Primary Colours ของ ORIS Original Logo ที่นำกลับมาสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความโดดเด่น สะดุดตา และยังมอบพลังแห่งความสุข ความสนุกสนาน และความมีชีวิตชีวา เมื่อก้าวเข้ามาในบูติกคอนเซ็ปต์ใหม่แห่งนี้

ส่วนอีกฝั่งจะเป็นโซน Watch Library สำหรับจัดแสดงเรือนเวลารุ่นพิเศษ ทั้ง Boutique Exclusives, Special Limited Editions และ New Novelties ที่เน้นย้ำจุดยืนและวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน โดยการเลือกใช้ไม้และวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำมาตกแต่งเป็นผนัง ตู้โชว์เคส ดิสเพลย์โชว์นาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่สำหรับคนรักนาฬิกาได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความหลงใหลในเรือนเวลา รวมถึงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ และนวัตกรรมฟังก์ชั่นต่างๆของ ORIS จาก Watch Specialist ที่เติมเต็มให้บูติกแห่งนี้กลายเป็นคอมมูนิตี้ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และจิตวิญญาณเฉพาะตัวของแบรนด์

ร่วมชมและสัมผัสเรือนเวลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในโอกาสเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ORIS Boutique Bangkok อันประกอบด้วย

ORIS The Guardian Flight Limited Edition ประดิษฐกรรมนาฬิกา Thailand Special Project รุ่นพิเศษ ด้วยความมือครั้งใหม่ระหว่าง ORIS และ ทีมกู้ภัยประจำอากาศยาน ฮ.ปภ.32 (Guardian Search & Rescue) สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อสนับสนุนแคมเปญ Change For The Better ในการปกป้องชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมจากไฟป่าและสาธารณภัย รังสรรค์ขึ้นในเวอร์ชั่นของ ProPilot Big Day Date ตัวเรือนสเตนเลสสตีลเคลือบพีวีดีสีเทาปืน หน้าปัดสี Matte Grey ที่สื่อถึงสีของหมอกควันไฟป่า รายละเอียดในการดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทั้งตัวเลขและขีดบอกเวลาสีส้ม Safety Orange ฝาหลังสลักโลโก้ Guardian Search and Rescue ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 100 เรือนเพื่อประเทศไทย

ORIS Holstein 2023 ประดิษฐกรรมแห่งเวลารุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 119 ปี ORIS ในเวอร์ชั่นของนาฬิกาไดฟ์เวอร์ Aquis Date Calibre 400 โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีม่วง Vibrant Purple ปราศจากหน้าต่างแสดงวันที่ และฝาหลังสีม่วงสลักสัญลักษณ์พิเศษ Oris Bear ในชุดนักดำน้ำ ที่จะมอบความสุขและทำให้คุณยิ้มได้ ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 250 เรือนทั่วโลก

ORIS ProPilot X Calibre 400 Laser ครั้งแรกของวงการนาฬิกาที่ได้นำ Laser-treated Technology มาใช้ในการผลิตหน้าปัดนาฬิกา เพื่อปรับสภาพพื้นผิวหน้าปัดไทเทเนียมด้วยเลเซอร์ จนเกิดออกซิไดซ์และสร้างให้เกิดเกิดปรากฎการณ์การแทรกสอดกันของแสง ทำให้มองเห็นสีของหน้าปัดเป็นสีเหลือบ ฟ้า เขียว ม่วง เหมือนกับสีของปีกแมลงทับ มาในตัวเรือนไทเทเนียม ขนาด 39 มม. และขับเคลื่อนด้วยกลไกอินเฮ้าส์ประสิทธิภาพสูง Calibre 400