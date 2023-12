จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 ชมดอกไม้บานม่วนรับลมหนาว

ชวนม่วนชื่น เที่ยวโอบขุนเขารับลมหนาว ชมบรรยากาศดอกไม้บาน เต็มอิ่มกิจกรรมความบันเทิง เพลิดเพลินกับนิทรรศการ และเวิร์กชอปที่น่าสนใจมากมาย พิเศษไปกับช่วงวันหยุดปีใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมฟาร์มทัวร์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานประจำปีช่วงหน้าหนาวของ “ฟาร์มจิม” กับ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566

วันนี้-2 มกราคม 2567 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ปีใหม่นี้เตรียมพร้อมดื่มด่ำหย่อนใจไอเลิฟไปกับทิวทัศน์เพลินตาของธรรมชาติ ทุ่งดอกไม้หลากสี ทุ่งนาเขียวขจี พร้อมโอบล้อมไปด้วยขุนเขาเคล้าลมหนาวในบรรยากาศสุดฟิน และกิจกรรมความบันเทิง พ่วงสาระและความรู้แบบเพลิดเพลิน เต็มอิ่มเมนูอร่อยจากร้านเด็ดโดนใจ ชิม แชะ ชิล กับของที่ระลึกสุดพิเศษเฉพาะในงาน

ธีมงานครั้งนี้มาพร้อมเรื่องราวดีๆ แบบฉ่ำๆ ‘ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม’ ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานยุค 2510 “จดหมายรักจากเมียเช่า” ผลงานการประพันธ์อันสละสลวยของ ครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของนักร้องคุณภาพ มาณี มณีวรรณ ชวนให้ตราตรึงเข้าไปอยู่ในห้วงอารมณ์ความคิดถึงจากคนใกล้ถึงคนไกล ซึ่งตรงกับแนวคิดของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ที่ต้องการเรียงร้อยผู้คนจากทุกภูมิภาค เข้ามาสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันน่าประทับใจในสไตล์ “พื้นถิ่นอีสาน” ครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ Lam Loke, The World of Molam (Lam Loke, The World of Molam Exhibition) พบกับเรื่องราวของหมอลำที่ทำให้คุณสนุกกับการฟังหมอลำมากขึ้น

นิทรรศการอเมริกัน-อีสาน (American-Isan Exhibition) ทำความเข้าใจถึงแก่นรากของวิถีชีวิต ระหว่างอีสานและฝรั่งว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร และผสมผสานออกมาเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

นิทรรศการหม่อนไหม (Monmhai Mulberry Silk Exhibition) พบกับวงจรชีวิตหม่อนไหม การสาธิตการทอผ้าไหมแบบวิถีถิ่น และเวิร์กช็อปทำผ้าไหมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

นิทรรศการข้าว (Rice is Life Exhibition) ชิมข้าวไทยหลากสายพันธุ์ พร้อมสัมผัสกับกระบวนการผลิตจากคนทำสู่คนกินกัน สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการแปรรูปข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอปการสาวเส้นไหม การอิ้วฝ้ายและการเข็นฝ้าย เวิร์กชอปการทอผ้าไหม เวิร์กชอปทำขนมงานบุญในประเพณีอีสาน เวิร์กชอปปั้นเซรามิก การทำสาโท การทำเทียนพรรษา การร่วมสร้างปราสาทข้าว เวิร์กชอปพื้นฐานหมอลำ การเล่น การร้อง การฟ้อน งานศิลปะภายในฟาร์ม เป็นต้น ทั้งยังมีการจัดเวทีทอล์ก ล้อมวงฟังเรื่องเล่าจากเหล่าวิทยากรคนสำคัญ ที่จะแวะเวียนมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานแบบลงลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข้าวที่คนอีสานปลูก ความทรงจำเกี่ยวกับอเมริกัน-อีสาน พิธีกรรม และอื่นๆ ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านอีสาน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด (ยกเว้นช่วงสุดสัปดาห์สุดท้าย)

ปิดท้ายวันเที่ยวด้วยบทเพลงจากเหล่าศิลปิน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ส่งตรงความสนุกเลือกได้ถึง 2 เวที ได้แก่ ‘American Isan Stage’ เวทีคอนเสิร์ตจากวงดนตรีโฟล์กและดนตรีคันทรี ที่พร้อมหมุนเวียนมามอบความสุขให้กับทุกคนตลอดวัน ประกอบไปด้วยวง The Hopper, SUNDER, Hang Over และวง อ๊อด บ้านช้าง

อีกหนึ่งเวทีกับหมอลำในช่วงค่่ำ (20.00-22.00 น.) ไปกับเวที ‘Molam Music’ ไม่ว่าจะเป็น อีสาน ฟิวชั่น, ต้นตระกูล แก้วหย่อง x นริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ, รัสมี อีสานโซล และ ออทิดสา หมอลำแบรนด์ x อ๊อฟ สุรพล

เต็มอิ่มกับเมนูอร่อยทั้งอาหารอีสาน และอาหารคอมฟอร์ตฟู้ด จากร้านเด็ดโดนใจ และของที่ระลึก สินค้าจากฟาร์ม สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าสุดพิเศษที่มีขายเฉพาะ “ฟาร์มจิม” เท่านั้น