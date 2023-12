ชวนชอปของขวัญของฝากที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์

ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝาก เพื่อนำไปมอบให้กับคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมเติมความสุขให้ทุกคนในเทศกาลปีใหม่ ด้วยชุดของขวัญพรีเมียมจาก 8 ร้านดังให้คุณมาเลือกชอปตามสไตล์ในที่เดียว

White Story : กับNew Year Gift Set 2024 ประกอบด้วย Custom Cookies 2 แบบ คือ เซตคุกกี้ 3 กล่อง และเซตคุกกี้ 6 กล่อง พร้อมแพกเกจกล่องของขวัญสุดน่ารัก! ที่เลือกรสชาติคุกกี้ได้ตามต้องการ มี 3 รสชาติ Oatmeal Almond Mini Cookies, Butter Mini Cookies และSable Mini Cookies

AFTER YOU : กับ Christmas & New Year Gift Set 2024มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบChristmas box ประกอบด้วย คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ คุกกี้เนยที่สอดแทรกความเปรี้ยวหวานด้วยแยมราสเบอร์รี่ และ Hamper ที่สามารถเลือกเมนูขนมอื่นๆ ที่ชอบแล้วจัดเซตในกระเป๋ากระสอบ (After you MarketPlace Bag) หรือ Hamper ใบใหญ่ ก็เก๋ไม่แพ้กัน

Cafe Amazon : กับ Christmas & New Year Gift Set 2024 เซตของขวัญที่อบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ และช็อกโกแลตสุดฟิน พร้อมของพรีเมียม เอาใจสายครื่องดื่ม มีให้เลือก 2 Set ได้แก่ Set 1 : The Happiness of Chocolate 2024

สำหรับคนชอบช็อกโกแลต มี 3 แบบ 1 เซต ประกอบด้วย ช็อกโกแลตพร้อมชงคาเฟ่ อเมซอน 2 กล่อง (2 รสชาติ) แก้วสเตนเลสสีพาสเทลสุด Exclusive ขนาด16 ออนซ์ 1 ใบ (สีชมพู / สีม่วง / สีเขียวมิ้นต์) Set 2 : The Scent of Drip coffee 2024 เซตกาแฟดริปรสชาติยอดฮิต 1 เซตประกอบด้วย กาแฟดริปคาเฟ่ อเมซอน 4 กล่อง (4 รสชาติ) แก้วสเตนเลสสี Classic ขนาด 12 ออนซ์ 1 ใบ (มีให้เลือกสองสีคือ สีเขียว และสีขาว)

Inthanin : กับ New Year Gift Set เซตของขวัญพิเศษ 2 Set เลือกได้ตามชอบใจ SET A กระเป๋าผ้ายัวร์ 1 ใบYours T-shirt 1 ตัว แก้วมักส์พาสเทล 1 ใบ ทองม้วนมะพร้าว 100 กรัม 2 ถุง Gift card มูลค่า 200 บา, SET B กระเป๋าผ้า YR 1 ใบ กระบอกน้ำ YR 1 ใบ ทองม้วนมะพร้าว 100 กรัม 2 ถุง Gift card มูลค่า 200 บาท

KanVela Craft Chocolate : กับ New Year Gift Box Set ที่รวบรวมช็อกโกแลตขายดีในรูปแบบต่างๆ ซิกเนอเจอร์ของร้านกานเวลาทั้งขนมและเครื่องดื่ม มาจัดเซตให้เลือกถึง 6 แบบChocolate Bar Set มีทั้งแบบช็อกโกแลตบาร์แบบแท่งใหญ่ และมินิช็อกโกแลตบาร์ นอกจากนี้ ยังมีเซตพิเศษในช่วงปลายปีนี้ที่ มาในรูปแบบ Festive Neapolitan Set ช็อกโกแลตบาร์ขนาดกำลังดี 9 รสชาติ 24 ชิ้น มาในรูปแบบของแพกเกจเทศกาลคริสต์มาสสุดน่ารัก ส่วน Christmas Box Set ที่เลือกช็อกโกแลตได้ถึง 2 แบบ ทั้งบงบงช็อกโกแลตสอดไส้ 6 ชิ้น และช็อกโกแลตบาร์ 2 กล่อง มาพร้อมแพกเกจคริสต์มาสสุดน่ารัก

CASA LAPIN : กับ New Year Gift Set 2024 มีทั้ง Lifestyle Merchandise คู่กับผลิตภัณฑ์กาแฟ จับคู่เป็นเซตแบบหลากหลาย ให้เลือกซื้อตามชอบ ใครชอบแบบไหนเลือกได้เลย พร้อมใส่กล่องสีดำสุดพรีเมียมจาก CASA LAPIN

Krispy Kreme : กับ Christmas & New Year Gift Set 2024 ที่มี Krispy Kreme x elf Specialty Doughnuts 4 สไตล์ ในรูปแบบ Original Glazed Holiday Tin Box หรือจะมอบเป็นของขวัญยกเซตพร้อมกล่องลายลิมิเต็ดเฉพาะเทศกาลนี้โดยเฉพาะทั้ง Spaghetti Breakfast Doughnut, Buddy Snow Globe Doughnut, Santa Belly Doughnut และ Christmas Lights Doughnut พร้อมของพรีเมียมอีกมากมายทั้ง Krispy Kreme Mug / สมุดโน้ต / ร่ม / กระเป๋า ฯลฯ

Er Te Cafe : กับ Christmas & New Year Gift Set 2024 ที่มี X’mas Macaron กับมาการอง 6 รสชาติสุดน่ารักStrawberry Cream Cheese, Chocolate Hazelnut, Hokkaido Milk, Gingerbread, Salted Caramel Mocha, Baileys Chocolate และPremium Soft Cookies มีให้เลือกถึง 3 รสชาติ Brownie Soft Cookies, Soft Cookies Oatmeal และ White Choc Macademia Cookies