4 หนูน้อยทายาท“จิราธิวัฒน์” โชว์ลวดลายความเป็นศิลปิน

ด้วยการโชว์ความครีเอทีฟ ในฐานะศิลปินตัวน้อย หรือ “The Little 1” ในคอลเลกชัน “Gift from The 1" กับแนวคิดที่เคารพในความแตกต่างและเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ จึงเกิดเป็นไอเดียของขวัญสุดพิเศษที่ถ่ายทอดความเป็น The 1 ผ่านมุมมองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

งานนี้จะได้เห็นโฉมหน้าเหล่าทายาท Gen 4 ทั้ง 4 คน นำทีมโดย “น้องริริน จิราธิวัฒน์” ลูกสาวคนโตของคุณพ่อโบ๊ต-ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ President แห่ง The 1 พร้อมด้วย “น้องออตโต้-ณพัช บุญศรี” ลูกชายสุดหล่อของ คุณแม่โอ๊ด-ณัฐธีรา บุญศรี” แม่ทัพคนใหม่แห่งห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน ที่มาวาดทั้งลวดลายและลีลาการถ่ายภาพ Profile แบบคูลๆ

อีกทั้ง “น้องดวิน จิราธิวัฒน์ วิรัชศิลป์” ลูกชายคุณแม่โบ-จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ SVP แห่งเซ็นทรัลพัฒนา บอกเลยว่าฝีมือขั้นเทพไม่แพ้กัน เสริมด้วยความน่ารักสดใสของ “น้องปอนโย-ณัฐปภัสร์ จิราธิวัฒน์” ลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อท๊อป-นรัษฐา จิราธิวัฒน์” แห่งเซ็นทรัลพัฒนา และหลานคุณอาเท็น-รวิศรา จิราธิวัฒน์ CMO หญิงเก่งแห่งห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน

สำหรับของขวัญปีใหม่ในคอลเลกชัน “Gift from The 1” ผลิตจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ทั้งอบอุ่น น่าประทับใจ แถมยังรักษ์โลก ปลาบปลื้มทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับตลอดปีแน่นอนคร่า

#CelebOnline #Celeb #gossip #จิราธิวัฒน์ #ริรินจิราธิวัฒน์ #ณพัชบุญศรี #ดวินจิราธิวัฒน์วิรัชศิลป์ #ณัฐปภัสร์ จิราธิวัฒน์