รวมร้านเปิดดึกนั่งชิล ยกแก๊งฉลองข้ามปีที่ MBK

ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ฟินได้ KENZO SUISAN (เคนโซ่ ซุยซัน) อิซากายะสไตล์ฮามายากิ นำเข้าอาหารทะเลสด ย่างบนเตาแบบญี่ปุ่นกลิ่นหอมยั่วใจ เมนูยอดนิยมต้องยกให้เมนูมันปูคานิมิโซะย่าง หมูย่างฮอกไกโด โทคาจิ ดง ซาบะดองเผาไฟ และอีกหลากหลายเมนูรับประทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นใจ ณ ชั้น 2 โซน A ร้านเปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 24.00 น.

อีกร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ขอแนะนำ Kenshin Izakaya ตกแต่งในธีมสนุก ๆ บรรยากาศอิซากายะแบบญี่ปุ่นและรถยาไตข้างถนน ร้านอยู่ชั้น 2 โซน B เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 น. - 24.00 น. เมนูไฮไลท์แนะนำ Aburi Shime Saba ปลาซาบะดองเผาไฟ Teppanyaki Gyuniku เนื้อวัวลูกเต๋าผัดโชยุเทปันยากิ Sukiyaki Gyu/Buta หม้อไฟสุกียากี้ญี่ปุ่น และ Special Steak Gyudon ข้าวหน้าเนื้อย่างพิเศษ เป็นต้น พร้อมต้อนรับแก๊งเพื่อน และ ครอบครัว ฉลองช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน

จะมาเดี่ยวมาแก๊งไม่เหงาแน่นอน ชิล ๆ ที่ CAT ON THE ROOF (Bar & Restaurant) ชั้น 2 โซน B สนุกกับความบันเทิงจัดเต็มจากเหล่าศิลปินชั้นนำ ดนตรีสดทุกวัน

Secret Chamber ครบเครื่องความอร่อยและความบันเทิง บรรยากาศตกแต่งร้านสไตล์อังกฤษ ฟังดนตรีสด ลิ้มรสอาหารไทย ยุโรป ก๋วยเตี๋ยว แกงกะหรี่ หม้อไฟเย็นตาโฟ และพลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน ข้าวทองเอก ข้าวต้มแห้งหมูชาชู หมูตุ๋น สูตรเฉพาะของทางร้าน ร้านอยู่ชั้น 2 โซน B

ร้านอาหารเกาหลีเกาใจ Oppa Daek ฟีลเหมือนมีโอปป้ามาทำให้ทาน หลากหลายเมนูในราคาสบายกระเป๋า อาทิ OPPA Cheese Set ชีสเน้น ๆ ยืด ๆ ทานคู่ไก่ทอดหรือซี่โครงหมูเคล้าซอสบาร์บีคิวฟินสุด ๆ ไก่ทอดเกาหลี ซุปกิมจิ ข้าวยำเกาหลี ต็อกบกกิชีส ข้าวหน้ามันปู กุ้งดองสไตล์เกาหลี จาจังเมียนผัดแห้งสูตรเฉพาะของทางร้าน

สายกินสายเนื้อสายปิ้งย่างยกแก๊งมาฉลองกันแบบจุใจกับ นักล่าหมูกระทะ ร้านหมูกระทะติดแอร์ แบบ a la carte เริ่มต้นเซตละ 279 บาท มีบาร์ผักและน้ำจิ้ม ตักได้ไม่อั้น ร้านอยู่ชั้น 2 โซน C เปิดตั้งแต่ 11.00 น. - 02.00 น.

จะกินกลางวัน หรือกินกลางคืนก็อิ่มจุก ๆ อร่อยไม่อั้นเที่ยงวันยันเช้า ยกก๊วนยกแก๊งมาที่ สุกี้ตี๋น้อย บุฟเฟ่ต์ 219 บาท เนื้อคุณภาพ และยังมีอีกหลายเมนูให้เลือก อาทิ คริสตัลชีสทรัฟเฟิล หอมทรัฟเฟิลและรสนัวชีสเน้น ๆ น้ำซุปทั้งแบบน้ำใส ซุปหม่าล่า เครื่องดื่มยอดนิยมอย่างสัปปะรดพริกเกลือ หวานอมเปรี้ยว ร้านเปิด 12.00 น. – 05.00 น. ชั้น 2 โซน C

ร้านสเต็กคุณภาพแน่น ๆ ราคาสบายกระเป๋า อิ่มครบหลากหลายเมนู ทั้งหมู ไก่ เนื้อ ปลา Eat Am Are ชั้น 2 โซน C เปิดตั้งแต่ 10.00 น. – 01.00 น.

เหล่าน้องเมดสุดน่ารักพร้อมส่งมอบความสุขส่งท้ายปีต้อนรับนายท่านและคุณหนูทั้งหลายที่ Maidreamin (MAID CAFÉ&LIVE RESTAURANT) ชั้น 2 โซน A สาขา Flagship store แห่งแรกในเมืองไทย เพลิดเพลินกับอาหารตกแต่งจานอย่างน่ารัก และการแสดงสุดคาวาอี้ของเหล่าน้องเมด ยิ่งดึกยิ่งครึกครื้น ร้านเปิดตั้งแต่ 11.00 น. - 23.00 น และ ชั้น 7 โซน B ร้านเปิดตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น

นอกจากนี้ตลอดชั้น 2 ของเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังมีร้านอาหารสำหรับครอบครัวพร้อมเสิร์ฟความสุขในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี อาทิ ร้านอาหารไทย บ้านคุณแม่ ร้านอาหารอีสานแซ่บ ๆ เฮือนอีแม่ อาหารญี่ปุ่นและซูชิมีให้เลือกทั้งแบบ A la carte และ Buffet กับร้าน Shinkanzen Sushi ภัตตาคารอาหารจีน ฮองมิน ร้านอาหารญี่ปุ่น Katsuya และ Pepper Lunch

ส่วนใครเป็นสายร้องสายเต้นชวนมาฉลองข้ามปีกับร้าน มาเนกิเนโกะ (Manekineko) แฟมิลี่คาราโอเกะอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ชั้น 7 โซน A มาเป็นแก๊ง ปาร์ตี้เป็นกลุ่มมีห้องรองรับสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ จนถึงห้อง VIP ขนาดใหญ่ มีเพลงหลายสัญชาติให้ร้องกันจุใจ ทั้งไทย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, สากล ร้านเปิด 11.00 น.– 05.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์เปิด 10.30 น.) นอกจากนี้ยังมีร้าน CyBAR Planet คาเฟ่และบาร์สุดคาวาอี้จากโตเกียว พร้อมให้บริการที่ชั้น 7 โซน C

ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังมีอีกหลายร้านอาหาร พร้อมเสิร์ฟเมนูนานาชาติ รองรับช่วงเวลาแห่งความสุขฉลองปีใหม่ของทุกคน และสะดวกสุด ๆ ในจุดเดียวหากใครที่มองหาของขวัญมอบให้คนพิเศษในช่วงเวลาพิเศษของปี ทั้งร้านเพชร ร้านทอง ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชันและไลฟ์สไตล์ อาทิ ดองกิ ชั้น 2 โซน A เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และ AT FIRST ชั้น G โซน A JBUYNOW ชั้น 3 โซน A ร้าน MR.D.I.Y.ชั้น 5 โซน A

พร้อมจุดชมไฟประดับต้นคริสต์มาส MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy ซึ่งปีนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือศิลปินป๊อปอาร์ตแห่งยุค Sahred Toy หรือ ต๊อด อารักษ์ อ่อนวิลัย ร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสลายเส้นการ์ตูนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

MBK Center Connecting Happiness เชื่อมต่อความสุข ส่งมอบความสนุกสุดหรรษาให้ทุกคนได้เอนจอยทุกโมเมนต์ในช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปี