จัดเต็มความอร่อยจากร้านดังในงาน Gourmet Christmas Wondersquare ที่เอ็มสเฟียร์

กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก และ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จัดงาน “Gourmet Christmas Wondersquare” ต้อนรับลมหนาวด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในรูปแบบวินเทอร์ มาร์เก็ต เหมือนได้เดินรับลมหนาวในต่างประเทศ จัดเต็มอร่อยกับทัพร้านอาหารและร้านขนมหวานชื่อดังมาให้ช้อป ชิม ชิล กันแบบจุใจ พร้อมที่นั่งชิล สนุกเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี และการแสดงสุดพิเศษ บริเวณสเฟียร์ มาร์เก็ต (Sphere Market) ชั้น G เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567

ช้อป ชิม ชิล เสมือนเดินรับลมหนาวในต่างประเทศ กับการเนรมิตพื้นที่บริเวณบริเวณสเฟียร์ มาร์เก็ต Sphere Market ชั้น G EMSPHERE ให้กลายเป็นคริสต์มาส มาร์เก็ตขนาดย่อมที่ถูกย้อมไปด้วยหิมะสีขาว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ทั้งการออกบูธจากร้านอาหาร ขนม และเครื่องดื่มมากมาย ประดับประดาบริเวณโดยรอบเหมือนได้อยู่ในช่วงเทศกาลให้ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบเพลิน ๆ นอกจากนี้ยังมีบริการโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้นั่งชิล แวะพักจิบเครื่องดื่มแก้กระหาย และชิมอาหารสุดอร่อย

รวบรวมความอร่อยจากร้านดังไว้ในที่เดียว พบกับทัพเมนูอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่มจากร้านดังตั้งแต่ร้านโฮมเมด ร้านจากเชฟชื่อดังระดับประเทศ ไปจนถึงร้านอาหารและร้านขนมที่กำลังได้รับความนิยม อาทิ SMIZZLE BURGER, KARIMAKI, NIYOM NOMSOD, BUSABA CAFÉ & BAKE LAB, DIVA, CHUBBY TIGER, GELATO ELEMENTARY, MTCH, BAKE BY CHEF BURIN, NEVERMIND BY SCHMIDT CO., LTD, HAAB GO ขนมไข่บรรทัดทอง, SOFT SOFT HOMEMADE, SCENE BANGKOK และ LEVAIN BAKERY และยังมีของขวัญของฝาก ขนม และเครื่องดื่มที่สามารถหาทานได้เฉพาะช่วงเทศกาล

สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงและเสียงดนตรี นอกจากมีวงดนตรีแวะเวียนมาสร้างสีสันตลอดเดือนธ.ค. 2566 ช่วงใกล้วันคริสต์มาสตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ธ.ค. 2566 ยังมีกิจกรรมสร้างความสนุกอีกมากมายทั้งซานต้าครอสที่มาส่งความสุข และกิจกรรมการเฉลิมฉลองคริสต์มาส แครอลส์ รวมไปถึงการแสดงจาก Patrick Kun นักมายากลชื่อดังจากระดับสากล กับการนำวัตถุดิบจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต มาสร้างเป็นโชว์สุดพิเศษ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. ของวันที่ 23 ธ.ค. 2566 ปิดท้ายด้วยการแสดงสตรีทโชว์ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2566 – 1 ม.ค. 2567

Chocolate Workshop by Chocolate Ceremony ช็อคโกแลตเลิฟเวอร์ห้ามพลาด!เมื่อซื้อสินค้าใน Gourmet Market ครบ 1,000 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. และ 23-24 ธ.ค. 2566 สามารถร่วมเวิร์คช็อป Chocolate Bomb ได้ภายในโซนกิจกรรมบริเวณ Winter Wondersquare จำกัด 25 สิทธิ์/วัน หรือสามารถรับ Chocolate Ball ลายคริสต์มาสสุดคิ้วท์ เพ้นท์ด้วยมือทุกลูก จำกัด 75 สิทธิ์/วัน