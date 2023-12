ดื่มด่ำแสงสีและอาหารเลิศรสส่งท้ายปี ในบรรยากาศเอาท์ดอร์ บาร์ ใจกลางกรุง

the COCOON สถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น Mingling Place จาก เกษรวิลเลจ (Gasorn Village) ที่เป็น Placemaking Destination หรือพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ได้ในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด Live Your Own Legacy ที่ต้องการให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสุนทรีย์ในชุมชนที่มีอัตลักษณ์และพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไม่รู้จบ พร้อมเนรมิตแหล่งแฮงค์เอาท์ใหม่ใจกลางย่านราชประสงค์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรื่นเริงในคอนเซ็ปต์ “Starry Night & Delicious Delight” เพลิดเพลินกับเมนูแสนอร่อยภายใต้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยดวงดาวระยิบระยับ ที่จะได้อิ่มเอมพร้อมลิ้มรสเมนูอาหารหลากหลายสัญชาติ (Classic International Festive Food) ที่ได้รวบรวมเอาไว้ในที่แห่งนี้ที่เดียว ทั้งอเมริกัน, อังกฤษ และเยอรมัน โดยสุดยอดเชฟมากฝีมือที่มีประสบการณ์ด้านอาหารมารังสรรค์วัตถุดิบชั้นเลิศให้เป็นเมนูเลิศรส

ไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์เมนูที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของเทศกาลคริสต์มาส อย่างเมนูไก่งวงย่างเสิร์ฟพร้อมกับซอสแครนเบอร์รี่และเกรวี่ (Sage-Roasted Us Organic Turkey) ด้วยรสชาติอร่อยกลมกล่อมที่เหมาะสำหรับรับประทานสังสรรค์กับครอบครัวหรือคนที่รักเติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ต่อมาที่เมนูแฮมอบนํ้าผึ้งเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษ (Honey Glazed Roast Ham) เมนูแฮมอบที่หอมอบอวลด้วยกลิ่นน้ำผึ้งอันหอมหวานมาพร้อมกับรสชาติที่อร่อยถูกปาก นอกจากนี้ยังมีเมนูของหวานสุดพิเศษให้เหล่าคนรักขนมหวานได้ลิ้มลอง อย่างช็อกโกแลตฟองดูว์สุดคลาสสิค (Classic Sweet Chocolate Fondue) ที่นำขนมหวานรวมถึงผลไม้มาชุบด้วยช็อกโกแลตฟองดูว์แสนอร่อย จะทานเล่นหรือทำเป็นกิจกรรมเพลิดเพลินกับเพื่อนฝูง หรือคนในครอบครัวเพื่อสร้างความสนุกสนานและอิ่มเอมใจไปพร้อมกัน และยังเอาใจคนรักช็อกโกแลตต่อเนื่องกับ COCOON Treats Box กล่องรวมช็อกโกแลตนำเข้าสุดพรีเมียมมากกว่า 15 ชนิดที่รวบรวมเอาไว้ในกล่องเดียว รวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มที่พร้อมเสิร์ฟในช่วงเทศกาลแห่งความสุข (Selected of Festive Beverages) และเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ (Special Drinks) มากมายที่ Pairing เสิร์ฟคู่กับเมนูอาหารจานพิเศษได้อย่างลงตัว ที่มีทั้งเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอน-แอลกอฮอล์ รวมถึงไวน์และแชมเปญ ที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุข ณ ที่ the COCOON แห่งนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับงาน “Gaysorn Christmas Village 2023” ที่ได้เนรมิตทั่วทุกพื้นที่ของเกษรวิลเลจให้กลายเป็นสถานที่อบอวลไปด้วยช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Salute your Chosen Star’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดวงดาวแห่งเบธเลเฮมบนยอดต้นคริสต์มาส สัญลักษณ์แห่งความหวังอันสว่างไสวที่ทุกคนคุ้นเคย ผสมผสานกับวัฒนธรรมดิสโก้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบันทึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพื้นที่เกษรวิลเลจในช่วงปี 1970 ซึ่งเป็นยุคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนถึงการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเสรี

ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความรื่นเริงใจกับแหล่งแฮงค์เอาท์ใจกลางย่านราชประสงค์ในช่วงเทศกาลความสุขนี้ ภายใต้แสงดาวระยิบระยับ พร้อมเปิดฟลอร์ออกสเต็ปแดนซ์ในยามราตรีได้ในทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 - 24.00 น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ the COCOON Courtyard ชั้น G เกษรวิลเลจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG: @thecocoon_gaysornvillage