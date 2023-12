“เขาวงกตแห่งความสุข” ใจกลางศรีนครินทร์ ชวนทุกคนออกมาค้นหาความสุข ผ่านนิทรรศการศิลปะจากดอกไม้

คอมมูนิตี้อาร์ตแห่งใหม่โซนกรุงเทพตะวันออก ชวนดื่มด่ำไปกับนิทรรศการพิเศษชุด

นิทรรศการศิลปะที่หยิบยกเรื่องราวของถนนศรีนครินทร์ ถ่ายทอดใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินหลากแขนง โดยได้ โจ้ ชยวัสส์ ปัญจภักดี หรือ “รักดอก” ผู้เนรมิตดอกไม้ดอกเล็กๆ สู่ศิลปะการจัดดอกไม้ ด้วยการนำดอกไม้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ และนำงานศิลป์มาจัดเป็นสวนดอกไม้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Maze of Happiness หรือ เขาวงกตแห่งความสุข พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามและความสุขในแต่ละรูปแบบที่รอให้ทุกคนมาร่วมค้นหาด้วยตัวเอง ผ่าน 6 ห้อง 6 สไตล์ ณ MMAD โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 – 20.00 น. เข้าชมฟรี!

ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “MMAD เป็นพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่สำหรับชาวกรุงเทพตะวันออก โดยตลอดเดือนธันวาคม 2566 จนถึง กุมภาพันธ์ 2567 นี้ MMAD ได้นำเทศกาลดอกไม้ระดับประเทศอย่างงาน ‘พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะการจัดดอกไม้ โดยได้ คุณโจ้ ชยวัสส์ ปัญจภักดี จาก รักดอก ผู้ เนรมิตดอกไม้ดอกเล็กๆ สู่ศิลปะการจัดดอกไม้มาร่วมรังสรรค์นิทรรศการพิเศษชุด Srinakarain Artibition Series ที่ หยิบยกเรื่องราวของถนนศรีนครินทร์ มาถ่ายทอดใหม่ผ่านมุมมองของศิลปินหลากแขนง พร้อมชวนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก หรือกลุ่มเพื่อน ออกมาร่วมกันค้นหาความสุขแบบง่ายๆ ส่งท้ายปี เตรียมเข้าสู่ปี 2024 อย่างรื่นรมย์ไปด้วยกัน”

ชยวัสส์ ปัญจภักดี นักจัดดอกไม้ชื่อดัง และผู้ก่อตั้ง รักดอก เล่าถึงคอนเซ็ปต์นิทรรศการนี้ว่า “Srinakarian Artibition Series: The Maze of Happiness by Rak Dok ถูกออกแบบพื้นที่ให้เป็นเสมือนสนามแห่งความสุข ภายใต้รูปแบบที่หลากหลาย ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาชมด้วยสัมผัสกับความสวยงามจากศิลปะการจัดดอกไม้ และเปิดมุมมองใหม่ เพลิดเพลินกับดอกไม้หลากหลายสีสัน ผ่านการตีความถึงความสุขในแต่ละรูปแบบ ผ่าน 6 ห้อง 6 สไตล์

สวนแห่งความฝัน ที่ที่สามารถพักร่างกาย จิตใจ และมีความสุขได้ง่ายๆ แค่เพียงปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปกับจินตนาการ





Hanging flower ก้อนมวลความสุขที่กระจายตัวไปทั่วห้อง เปรียบเสมือนการที่คนเรามีความสุขมากๆ จนสามารถแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้อื่น

กระจกสะท้อนตัวตน เปรียบเหมือนอยู่กลาง 3 แยก เป็นการสะท้อนช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านมา และเลือกเดินต่อไปยังความสุขแต่ละรูปแบบ

เก้าอี้สีแดงท่ามกลางภูเขาและดอกไม้ เปรียบเหมือนความสดใส ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนความสดใสนี้ก็จะทอดยาวแผ่ออกไป ทำให้ที่ตรงนั้นสดใสเช่นกัน

ความสุขในโลกจินตนาการ ที่มีสิ่งต่างๆ ต่างจากโลกจริง ทั้งต้นไม้และดอกไม้ที่มีสีสันสดใส แปลกตา





กําแพงลวงตาที่ประดับไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ก่อตัวขึ้นมาจากความสุขภายในใจเป็นผนังบางๆ ลวงสายตาสิ่งรอบข้าง ทําให้ในห้องอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่มีแต่ความสุข”

ความสุขเกิดขึ้นง่ายๆ เพียงแค่เปิดใจยอมรับ เปิดใจให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาร่วมค้นหาความสุขและความสวยงามนี้ไปด้วยกัน ที่นิทรรศการ Srinakarina Artibition Series: The Maze of Happiness by Rak Dok จัดแสดงที่ MMAD โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 -20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าชมฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก MMAD - MunMun Art Destination