Replay Collection ไอเทมยอดฮิต กลับมาตามคำเรียกร้อง

ETUDE Replay Collection เป็นคอลเลกชันที่จะชุบชีวิตผลิตภัณฑ์ และเฉดสียอดฮิตที่เลิกผลิตไปแล้วของ ETUDE ให้กลับมาตามคำเรียกร้องของลูกค้า! และจะกลับมาอีกครั้งในแพคเกจรูปแบบใหม่ กับคอนเซ็ปต์ 'ของสะสมที่เกิดใหม่ ที่คุณอยากจะเห็นและสะสมอีกครั้ง' พร้อมการกลับมาของ 'SHINee' ซึ่งเป็น ETUDE’s Muse มาเป็นเวลาถึง 3 ปีนับตั้งแต่ปี 2011





'Play Color Eyes' ซึ่งเป็นไอเท็มหลักของ Replay Collection เป็นอายชาโดว์พาเลท 4 เฉดสี รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น โดดเด่นด้วยการผสมผสานสี และขนาดที่กะทัดรัด ช่วยให้แต่งหน้าได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา มีทั้งหมด 3 พาเลท Legendary Taro Cherry, Sweet Earl Grey และ Secret Cake Box (ราคา 590 บาท)

Syrup Glossy Balm ทิ้นต์บาล์มที่ให้ปากฉ่ำวาวราวกับน้ำเชื่อมที่ละลายเคลือบริมฝีปาก ซึ่งก็เป็นสินค้าที่ยกเลิกการผลิตไปแล้วเช่นกัน แต่ก็นำกลับมาให้ตามคำขอของลูกค้า มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ Cherry Syrup, Lilac Shower และ Rosy Lavender ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงที่เปิดตัวครั้งแรก (ราคา 450 บาท)



Look at My Eyes ซิงเกิลอายชาโดว์ ที่เป็นเฉดสีใหม่ 3 สี และสียอดนิยมที่เลิกผลิตไปแล้วอีก 5 สี สามารถใช้แต่งตาตามเทรนด์ปัจจุบันได้ ด้วยโทนสีที่ใช้ง่ายๆ ที่สามารถหยิบใช้ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน (ราคา 190 บาท)

จะเปิดตัว Replay Collection และวางขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย วันที่ 26 ธ.ค. 2566 นี้!

ที่หน้าร้าน ETUDE (สาขา Central Plaza Westgate และ Fashion Island), EVEANDBOY, BEAUTRIUM, KIS BEAUTY หรือช้อปออนไลน์ ผ่านช่องทางของแบรนด์ได้ที่ Official Website (etudeth-onlineshop.com) , Shopee, Lazada, Line Shopping, Tiktok Shop และ Konvy