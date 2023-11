เมคอัพคอลเลคชั่นพิเศษ แพคเกจลายซินามอโรลสุดน่ารัก

เครื่องสำอาง PAUL & JOE (พอล แอนด์ โจ) จากประเทศฝรั่งเศส แนะนำ PAUL & JOE X CINNAMOROLL เมคอัพคอลเลคชั่นสุดพิเศษร่วมกับ Sanrio (ซานริโอ) เป็นครั้งที่ 2 รังสรรค์เครื่องสำอางและแพคเกจจิ้งลวดลายซินามอโรล ที่มาพร้อมกับผองเพื่อนลูกสุนัขมิลค์และนกน้อยโทริสุดน่ารัก ผสานกับลวดลายแมวเหมียวจิ๊พซีและนูเน็ตต์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์พอล แอนด์ โจ ประกอบด้วย HAND MIRROR กระจกด้ามถือ ราคา 790 บาท, LIP TREATMENT BALM C ลิปบาล์มกลิ่นหอมหวาน ราคา 700 บาท, HAND CREAM C มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงมือ ราคา 600 บาท, COMPACT C ตลับคอมแพค สำหรับใส่อายแชโดว์ หรือบลัชออน ราคา 500 บาท, LIPSTICK CASE C เคสลิปสติก ราคา 500 บาท

วางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ดูข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Lazada, Central Online หรือเคาน์เตอร์ PAUL & JOE ณ เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และเซ็นทรัล สาขาเมกา บางนา