“มาเซราติ ประเทศไทย” ชวนสัมผัส ยนตรกรรมหรูอิตาเลียนสไตล์หลากรุ่น

มาเซราติ ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ มาเซราติ (Maserati) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ ชวนซึมซับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของยนตรกรรมค่ายตรีศูล พร้อมสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวของ มาเซราติ หลากรุ่น ณ โชว์รูม คริส-คราฟท์ โครงการริเวอร์เดล มารีนา ปทุมธานี

ปิยะเทพ ศิวากาศ ผู้จัดการทั่วไป มาเซราติ ประเทศไทย กล่าวว่า “มาเซราติรังสรรค์ยนตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ผสานสมรรถนะและความหรูเข้าด้วยกัน โดยรุ่นยอดนิยม นำโดย กิบลี ไฮบริด (Ghibli Hybrid), เลวานเต้ ไฮบริด (Levante Hybrid), เกรคาเล จีที (Grecale GT) และ เอ็มซี20 (MC20) สร้างความสุนทรียะที่แตกต่าง ประสานกับการออกแบบที่ประณีตทั้งภายนอกภายใน

ทั้งยังตอกย้ำความเป็นแบรนด์ระดับตำนาน ด้วยการรังสรรค์ เอ็มซีเอ็กซ์ทรีมา (MCXtrema) รถแข่งรุ่นล่าสุด ที่มีดีไซน์โดดเด่น ผสานพละกำลังถึง 730 แรงม้า สะท้อนความเป็นรถสปอร์ต ที่เป็นดีเอ็นเอของมาเซราติ รวมถึง มาเซราติ ทิโป โฟลกอเร (Maserati Tipo Folgore) รถแข่งพลังงานไฟฟ้า สำหรับการแข่งรถยนต์ไฟฟ้า FIA Formula E World championship นับเป็นตัวเชื่อมความสำเร็จแห่งอดีตและอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนของแบรนด์ ในวงการมอเตอร์สปอร์ตยุคใหม่”

ถ้าเอ่ยถึง “กิบลี ไฮบริด” ซึ่งเป็นยนตรกรรมไฮบริดรุ่นแรกของค่ายตรีศูล ผ่านการออกแบบใหม่ โดย Centro Stile Maserati ทั้งภายนอกและห้องโดยสาร รวมถึงขุมพลังไฮบริดสุดล้ำ ผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร กับแบตเตอรี่ 48 โวลต์ และอิเล็กทรอนิกส์ซูเปอร์ชาร์จ (e-Booster) ช่วยเพิ่มสุนทรียะแห่งการขับได้อย่างลงตัว

ส่วน ‘เลวานเต้ ไฮบริด’ เอสยูวีสุดหรูรุ่นแรกของค่าย ในคอนเซ็ปต์ ‘Performance Charged’ มีประสิทธิภาพรอบด้าน สุ้มเสียงกระหึ่มเร้าใจ ซึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้ ทำให้เครื่องยนต์บล็อกนี้ตอบสนองดีตั้งแต่รอบต่ำ ไม่ต่างจากเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ แต่ให้ความประหยัดสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไมลด์ไฮบริด (Mild Hybrid) คือความเร้าใจในแบบ ‘เกรคาเล จีที’ เอสยูวี ที่โดดเด่นและครบครันมากที่สุดในกลุ่ม High Performance Luxury ออกแบบภายใต้แนวคิด 'Everyday Exceptional' ทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันพิเศษ สะกดทุกสายตาด้วยตัวถังสไตล์คูเป้ เส้นสายโค้งมน กระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์ ห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ดุจงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด ในบรรดารถยนต์เซกเมนต์เดียวกัน

ปิดท้ายด้วยซูเปอร์คาร์สุดหรูรุ่นล่าสุด ที่ผลิตในอิตาลี 100% ‘เอ็มซี20’ การันตีรางวัล ‘Most beautiful supercar of the year 2021’ และ ‘Super Sports Car of the Year 2021’ สะท้อนตัวตนและประวัติศาสตร์ของแบรนด์ หลอมรวมความงามสง่า สมรรถนะ และความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว ขณะที่ ประตูเปิดขึ้นแบบปีกผีเสื้อ ไม่เพียงงดงาม แต่มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดดเด่น

สัมผัสประวัติศาสตร์ และประสบการณ์การขับเคลื่อนสไตล์อิตาเลียน ไปกับ มาเซราติ หลากรุ่น ที่โชว์รูม มาเซราติ ประเทศไทย ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ โครงการเอ-สแควร์ ซอยสุขุมวิท 26, สยามพารากอน และไอคอนสยาม