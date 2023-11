เซเลบดินเนอร์มื้อพิเศษไทย&อิตาเลียน

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดย เปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดงาน The Eighth Edition of the Italian Cuisine Week ดินเนอร์พิเศษภายใต้ธีม "At the Table with Italian Cuisine : Health with Taste" มุ่งเน้นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมาจากอาหารที่มีคุณภาพ จากผลิตภัณฑ์อิตาเลียน นำเสนอวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนและไทย ณ นุสรา ของ ตาม-ชัยสิริ ทัศนาขจร ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย พร้อมขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 100 ของ The World’s Best Restaurant ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างไทยกับอิตาลี มีการนำเสนอการผสมผสานอาหารไทยและอาหารอิตาเลียน ที่จะเป็นสื่อกลางการแสดงถึงวัฒนธรรมสูงสุด โดยได้เชฟชื่อดังระดับโลกจากอิตาลี Chef Enrico Derflingher ที่บินตรงมาเพื่อรังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดยเฉพาะ พร้อมกับ เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เชฟมิชลิน 1 ดาวของนุสรา ร่วมรังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษนี้ไปด้วยกัน

