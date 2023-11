สาวกความหอมต้องมาเยือน Perfume Library แห่งแรกในประเทศไทย ที่ LUSH Siam Center

ร่วมสัมผัสและเปิดประสบการณ์ด้านความหอมกันได้แล้ววันนี้ เมื่อ

(ลัช ประเทศไทย) ได้ทำการเปิด

แห่งแรกใน South East Asia และแห่งที่ 9 ของโลก ที่สาขาสยามเซ็นเตอร์เพื่อเป็นพื้นที่ให้ LUSH Perfumers ได้แสดงความสามารถ แรงบันดาลใจ อิสรภาพในการตีความ และความเชี่ยวชาญในการปรุงกลิ่น ผ่านน้ำหอมคอลเลคชั่นสุดพิเศษที่หาได้แค่ใน LUSH Perfume Library เท่านั้น และยังตั้งใจสร้างให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่ต้องการค้นหาความเป็นตัวเอง ผ่านการดมกลิ่นน้ำหอมสุดพิเศษเหล่านี้ไปพร้อมกับพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมของ ลัช

LUSH Perfume Library ได้รวบรวมและคัดสรรสินค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมคอลเลคชั่นสุดพิเศษโดยการรังสรรค์จากน้ำมันหอมระเหยคุณภาพสูง ผ่านการซื้อขายอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีหนังสือ แผ่นเสียง เทียนหอม น้ำหอมสำหรับบ้าน หรือแม้กระทั่งเซ็ตของขวัญ ลัช จัดรวมไว้แล้วในที่เดียว ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ Perfume Library นี้เป็น ชุมชนในอุดมคติ ( Ideal Community) ของทุกคนที่สามารถเข้ามาค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองผ่านการดมน้ำหอมสุดพิเศษ พูดคุย ปรึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Perfume Library กับพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมของ LUSH ตามความเชื่อหลักของลัชที่ว่า All are welcome, always.

Perfume Library ได้จัดแสดงน้ำหอมมากกว่า 43 กลิ่น สเปรย์น้ำหอมอเนกประสงค์ 15 กลิ่น เทียนหอมระเหย น้ำหอมแห้ง และเครื่องหอมในบ้านที่สามารถใช้ในอ่างอาบน้ำได้ โดยแต่ละกลิ่น ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิเศษและพิถีพิถัน สำหรับการสร้างความตระหนักรู้และเปิดประสบการณ์ในการใช้กลิ่น เพื่อการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน “เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระหว่างกลิ่นกับความทรงจำ นั่นคือเหตุผลที่เราอยากให้ทุกคนเข้ามารับคำปรึกษา และคำแนะนำสินค้าต่าง ๆ กับพนักงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ใน Perfume Library พื้นที่และชุมชนของผู้ที่ชื่นชอบน้ำหอมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร”

ลัช ได้รวบรวมคอลเลคชั่นหนังสือที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ วิธีการทำน้ำหอม คำวิจารณ์น้ำหอมจากนักวิจารณ์น้ำหอมชั้นนำ มาไว้ที่ Perfume Library รวมไปถึงหนังสือพิเศษที่เขียนขึ้นโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ลัช นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาของขวัญให้กับคนที่คุณรัก ด้วยของขวัญสุดพิเศษกับบริการห่อผ้า Knot Wrap ผลิตจากฝ้ายออร์แกนิค และผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติก ที่มีลวดลายสุดแสนพิเศษ เพื่อให้ของขวัญแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่าง รวมไปถึงยังเป็นผู้นำเทรนด์อีกด้วย

ภัสวิทย์ ณ ป้อมเพชร Retailers ของ ลัช ประเทศไทย ยังย้ำในเรื่องสำคัญว่า “ลัช ยังคงยึดมั่นในเรื่องของค่านิยมหลัก (Core Values) ของแบรนด์ ในเรื่องการซื้อขายอย่างมีจริยธรรม (Ethical Buying) ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และเพื่อทำการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ลัช ยังพิจารณา คัดเลือกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย เพื่อให้ตรงไปตามสิ่งที่ ลัช ยึดมั่น