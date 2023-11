10 ศิลปินในตำนานที่สิ้นลม แต่รายได้ยังไปต่อ!?

งานศิลปะไม่มีวันหมดอายุ โดยเฉพาะ เมื่อผู้สร้างเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงในสาขาตน ดังนั้น ทายาทของศิลปินดังหลายคน จึงยังคงมีรายได้เป็นกอบเป็นกำหลังจากที่ศิลปินผู้สร้างเสียชีวิตไปแล้ว

เสียชีวิต: วันที่ 25 มิถุนายน 2009

สาเหตุ: กินยาเกินขนาด

รายได้ปี 2023: ประมาณ 4.1 พันล้านบาท

มีเพียง ‘King of Pop’ เท่านั้น ที่สามารถกระชาก ‘King of Rock ‘n’ Roll’ พ้นจากบัลลังก์ได้ ในการจัดอันดับของ Forbes ไมเคิล แจ็กสัน ติดอันดับศิลปินที่เสียชีวิตแล้วที่ร่ำรวยที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เหตุผลเพราะมิวสิคัล ‘MJ-The Michael Jackson Musical’ ที่เปิดรอบปฐมทัศน์โลกเมื่อปี 2022 อีกทั้งการแสดงละครสัตว์ของคณะ Cirque du Soleil เรื่อง ‘Michael Jackson ONE’ และภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่อง ‘Michael’ ที่กำลังจะเข้าฉาย โดยผู้กำกับฯ “อองตวน ฟูควา”

เสียชีวิต: 16 สิงหาคม 1977

สาเหตุ: หัวใจล้มเหลว

รายได้ปี 2023: ประมาณ 3.59 พันล้านบาท

จวบจนทุกวันนี้ แฟนๆ หลายแสนคนของ เอลวิส เพรสลีย์ ยังคงเดินทางไปแสวงบุญที่คฤหาสน์ของเขาในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซีทุกปี ทั้งยังทิ้งเงินค่าตั๋วเข้าชมและซื้อสินค้าที่ระลึกไว้ให้อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีรายได้จากเพลงระดับตำนานของเขาอีกด้วย เพลงฮิตอย่าง ‘Can’t Help Falling in Love’ และ ‘Jailhouse Rock’ ซึ่งยังติดหูกันมาถึงยุคปัจจุบัน ทั้งจากวิทยุ สปอตโฆษณา ภาพยนตร์ และอื่นๆ

เสียชีวิต: 20 พฤษภาคม 2013

สาเหตุ: โรคมะเร็ง

รายได้ปี 2023: ประมาณ 1.6 พันล้านบาท

เขาเคยแจ้งเกิดในวงการกับ ‘The Doors’ วงดนตรีที่ครองความสำเร็จอยู่ได้เพียงไม่กี่ปีก็ต้องพบจุดจบ หลังจากที่นักร้องนำ “จิม มอร์ริสัน” เสียชีวิตจากยาเสพย์ติดกะทันหัน แม้ว่าแมนซาเรคจะไม่ได้รับความสนใจเท่าศิลปินเดี่ยว แต่งานดนตรีของเขาก็สร้างรายได้มหาศาลในแต่ละปี

เสียชีวิต: 24 กันยายน 1991

สาเหตุ: โรคมะเร็ง

รายได้ปี 2023: ประมาณ 1.4 พันล้านบาท

นักเขียนหนังสือเด็กและนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันผู้นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ด็อกเตอร์ซุส” เขาไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้าง ‘Grinch’ ที่เกลียดเทศกาลคริสต์มาส แต่ยังรวมถึง ‘Cat in the Hat’ และ ‘Lorax’ ตัวน้อยที่มีหนวดใหญ่ด้วย ตัวละครของเขายังคงโลดแล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะ กรินช์ ที่มักจะมาปรากฏตัวทุกครั้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

เสียชีวิต: 12 กุมภาพันธ์ 2000

สาเหตุ: โรคมะเร็ง

รายได้ปี 2023: ประมาณ 1 พันล้านบาท

เขาคือผู้สร้าง “ชาร์ลี บราวน์” รวมถึงการ์ตูนชื่อดังอื่นๆ เช่น สนูปปี้ ไลนัส และลูซี ตลอดช่วงชีวิตเขาวาดการ์ตูนมากกว่า 17,800 เรื่อง และเขียนบทให้กับการปรากฏตัวของ ‘Peanuts’ ทั้งทางทีวีและภาพยนตร์ อันนำมาซึ่งรายได้จนถึงทุกวันนี้ ตัวการ์ตูนของชูลซ์ไม่เพียงแต่จะถูกใช้ในรูปแบบหนังสือ ภาพยนตร์ และสินค้าต่างๆ แต่ปลายปีนี้ยังปรากฏตัวในภาพยนตร์ ‘Peanuts’ ที่ได้รับการสร้างใหม่และฉายทาง Apple TV+

เสียชีวิต: 21 เมษายน 2016

สาเหตุ: กินยาเกินขนาด

รายได้ปี 2023: ประมาณ 1 พันล้านบาท

นิตยสาร Rolling Stone เคยจำกัดความว่า ถ้า ไมเคิล แจ็กสัน เป็น King of Pop ปรินซ์ก็เป็น Emperor of Pop เช่นกัน แม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่เขายังมีอีกสามอัลบัมที่ถูกปล่อยออกมา ในปีนี้ค่ายเพลง Primary Wave Music ยังเปิดตัวอัลบัม ‘Diamonds and Pearls’ จากปี 1991 เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วย ซึ่งมีเพลงที่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งเพลงคอนเสิร์ตอีก 47 เพลง

เสียชีวิต: 11 กุมภาพันธ์ 2012

สาเหตุ: จมน้ำตาย

รายได้ปี 2023: ประมาณ 1 พันล้านบาท

ชีวิตของเธอดรามาพอๆ กับการตายของเธอ ในปี 2012 ฮูสตันจมน้ำตายในอ่างอาบน้ำภายในห้องพักโรงแรม นั่นคือสาเหตุการตายอย่างเป็นทางการ แต่กลายเป็นคำถามในสังคมชาวอเมริกันหลายต่อหลายครั้งว่า มันเป็นอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย หรือเป็นฆาตกรรม? จนถึงทุกวันนี้ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังเห็นไม่ตรงกัน ถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้ฮูสตันก็อายุครบ 60 ปี นอกจากเพลงของเธอแล้ว รายได้จากการโฆษณาก็ยังคงมีต่อเนื่อง อย่างเช่น เครื่องสำอาง MAC ที่ใช้ชื่อของเธอในคอลเลกชันเมกอัพ เป็นต้น

เสียชีวิต: 9 ธันวาคม 1980

สาเหตุ: ฆาตกรรม

รายได้ปี 2023: ประมาณ 790 ล้านบาท

แม้จะเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 43 ปี แต่ผลงานเก่าของนักร้อง-ผู้ถูกฆาตกรยิงอย่างอุกอาจในบริเวณที่พักของเขาในนครนิวยอร์ก-ยังคงสร้างรายได้ต่อปีอย่างมหาศาล เช่นเดียวกับจอร์จ แฮร์ริสัน-เพื่อนร่วมวงที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากเพลง ‘Now and Then’ ที่เพิ่งออกใหม่

เสียชีวิต: 11 พฤษภาคม 1981

สาเหตุ: โรคมะเร็ง

รายได้ปี 2023: ประมาณ 575 ล้านบาท

‘Three Little Birds’ เพลงฮิตจากปี 1977 ของมาร์เลย์ ก่อนที่เจ้าของตำนานเรกเก้จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในอีกสี่ปีต่อมา ทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ผลงานเพลงของเขาเท่านั้นยังสร้างรายได้ต่อไป หากรวมถึงชื่อของเขาด้วย บ็อบ มาร์เลย์ในรูปแบบของสนีกเกอร์ เสื้อผ้า และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชา อย่างเช่น ร้านกัญชาและกาแฟ ‘Bob Marley’ แห่งแรกในจาเมกา ที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

เสียชีวิต: 14 ตุลาคม 1977

สาเหตุ: หัวใจล้มเหลว

รายได้ปี 2023: ประมาณ 503 ล้านบาท

เขาคือ ‘King of Christmas’ เพลงคริสต์มาสของ บิง ครอสปี้ ไม่เพียงแต่จะถูกเปิดในช่วงเทศกาลทุกปี แต่ยังถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่ถูกดัดแปลงให้ทันสมัยอีกด้วย ตัวอย่างเช่นเพลงคู่ของครอสปี้กับ “เดวิด โบวี” ชื่อเพลง ‘Peace On Earth/Little Drummer Boy’ หรือเพลงฮิตตลอดกาลของเขา ได้แก่ ‘White Christmas’ และ ‘I’ll Be Home for Christmas’