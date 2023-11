แจ๊บส์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานคอนเสิร์ต Love Fest Thailand 2023 Music on the Hill

บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ “Love Fest Thailand 2023 Music on the Hill" พร้อมขนทัพสกินแคร์แบรนด์ “แจ๊บส์” ร่วมออกบูธมากกว่า 20 รายการ ภายในงานนอกจากผู้ร่วมงานจะได้สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆของทางแบรนด์ และถ่ายรูปเก๋ ๆ ในบรรยากาศสุด Festive แล้ว ยังได้ร่วมลุ้นของรางวัลพรีเมียมต่างๆ มากมาย อาทิ หมอนแจ๊บส์ แทนรัก แทนใจ กระเป๋าแคนวาสสุดชิค ครีมอาบน้ำ โลชั่นทาผิว และไฮยาเซรั่ม รวมถึงผ้าเช็ดทำความสะอาดสูตรเย็น คลายร้อนในงาน และยังได้ร่วมลุ้นของรางวัลสุดไฮไลท์เป็นบัตรคอนเสิร์ตจำนวน 250 รางวัล จากทางแบรนด์อีกด้วย ซึ่งงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้มีผู้เข้าชมกว่า 12,000 คน และเหล่าศิลปินสุดฮอตร่วมโชว์พลังเสียงกันอย่างคับคั่ง อาทิ นนท์ ธนนท์, โบกี้ ไลอ้อน, เจฟ ซาเตอร์, เป้ MVL, และหนุ่มวง ๆ Mean ณ ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมากในงานครั้งนี้ ต้องยกให้ Hya Serum ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า 4 สูตรตัวดัง ได้แก่ “แจ๊บส์ ฟรุต คอมเพล็กซ์ ไฮยา เซรั่ม” เซรั่มบำรุงผิวหน้าอันดับหนึ่งที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวให้แลดูกระจ่างใสขั้นสุด แจ๊บส์ เรด อัลจี ไฮยา เซรั่ม” เซรั่มสูตรเข้มข้นสูตรช่วยฟื้นฟูผิวแห้งแบบเร่งด่วน “แจ๊บส์ เรตินอล ไฮยา เซรั่ม” สูตรแอนตี้เอจจิ้ง ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้น และ “แจ๊บส์ แอคเน่ไบโอ ไฮยา เซรั่ม” เซรั่มสูตรไกลสิว ที่จบทุกปัญหาสิวโดยเฉพาะ