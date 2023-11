จากความรื่นรมย์ในสวนสาธารณะ สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ สัญลักษณ์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ศิลปินชาวไทย ผู้เคยพำนักอาศัยอยู่ในย่านไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส เป็นเวลา17 ปี (ค.ศ. 2001 - 2017) ซึ่งเป็นระยะเวลาแห่งความผูกพันต่อธรรมชาติในสวนสาธาณะ Griffith Park โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบบริเวณ

หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “หอดูดาว” สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา





ช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์ที่ได้รับจากสวนสาธารณะ บนภูเขาสูงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองแห่งนี้ เสมือนเป็นสถานที่พักใจอันทรงคุณค่า และได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในเวลาต่อมา

และเมื่อมีโอกาสกลับมาพำนักยังประเทศไทย จึงเริ่มต้นทำงานศิลปะ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี (ค.ศ. 2018 - 2022) โดยการรังสรรค์งานศิลปะ ภายใต้ชื่อ ART IN THE PARK คอลเลคชั่น “Love From Griffith Park To Thailand.” ที่เปรียบเสมือน Soft Power ในการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติ และการค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ถ่ายทอดออกมาเป็นงาน Painting ที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพแบบโปร่งแสง ผสมกับการเขียนภาพแบบทึบแสง ด้วยสีอะคริลิกในรูปแบบ Impressionist ทั้งหมด 25 ชิ้น และ Story Teller เทคนิค Stop Motion-Animation จากงานวาดสีน้ำ และตัดกระดาษด้วยมือ 1 เรื่อง พร้อมกับจัดงานนิทรรศการศิลปะในชื่อ “Love From Griffith Park to Thailand” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2022 - 31 กรกฎาคม 2023 ตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลเอมบาสซี่ กรุงเทพมหานคร หอศิลปะเปรมมิกา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จาก กลุ่มศิลปินไทย สื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานทั่วไป

ในที่สุดเส้นทางด้านงานศิลปะของคุณวราวุฒิ ได้เปิดกว้างขึ้น เมื่อได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษของ Dr. E. C. Krupp ผู้อำนวยการของ Griffith Observatory ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 – จนถึงปัจจุบัน (49 ปี) ให้กลับมาเยือนสถาบันแห่งนี้

ทั้งนี้คุณวราวุฒิ แก้วเจริญ ยังได้รับเกียรติให้ลงนามในสมุดเยี่ยม Guest Book เป็นสมุดของสถาบันฯ ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 เป็นการจดบันทึกรายชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายแขนงมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 88 ปี อาทิ นักดาราศาสตร์ นักร้อง นักแสดง และบุคคลสำคัญต่างๆ ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของสถาบันฯ ที่ทรงคุณค่ายิ่ง

ทว่าโอกาสพิเศษแบบนี้มาถึง คุณวราวุฒิ แก้วเจริญ จึงได้ส่งมอบความรัก ความรื่นรมย์และความอิ่มเอมใจ ด้วยการมอบผลงานจิตรกรรม “Underneath The Light” ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญของภาพวาดในชุด ART IN THE PARK โดยผลงานชิ้นนี้จะถูกนำไปติดตั้งอย่างถาวรไว้ที่ห้อง Boeing Education Center classroom ภายในอาคาร Griffith Observatory

นอกจากนี้ ทางสถาบัน Griffith Observatory จะทำการตีพิมพ์ผลงานและเรื่องราวของศิลปินไทย วราวุฒิ แก้วเจริญ ลงในจุลสารหรือ Newsletter ของสถาบันฯ ซึ่งเริ่มออกตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 จนถึงปัจจุบัน (88ปี) ในช่วงต้นปี ค.ศ.2024 ที่จะถึงนี้ต่อไป