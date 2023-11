นาฬิกาจากโดนัทสุดเพอร์เฟกต์ ฉลองตำนาน THE SIMPSONS

ทุกครั้งที่คุณมองหาอะไรกินยามบ่าย โดนัทคือคำตอบอันดับหนึ่งในใจหลายๆ คน นั่นก็คือเหตุผลเบื้องหลังที่ สวอชต์ (Swatch) เลือกฉลองให้ The Simpsons ด้วยการสร้างสรรค์นาฬิการุ่นพิเศษ ที่เติมไวบ์หวานๆ ให้แฟน Swatch และ The Simpsons พร้อมรอยยิ้มกับ รุ่น SECONDS OF SWEETNESS ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่ดูน่าอร่อยเกินจริงของโดนัทเคลือบน้ำตาลสีชมพูในตำนานของ Homer Simpson ตัวเอกของเรื่อง กับรอยกัดชวนหิวบนหน้าปัด เคลือบน้ำตาลสีชมพูสดใสโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลหลากสี คือองค์ประกอบหลัก ที่นำมาให้ในการดีไซน์ลวดลายทั้งตัวเรือน บนพื้นหลังสีเหลืองเอกลักษณ์เด่นของการ์ตูนที่ทุกคนคุ้นเคย ลูปบนสายนาฬิกาพิมพ์โลโก้ The Simpsons พร้อมแพกเกจดีไซน์น่ารักแฝงด้วยอารมณ์ขัน ตามแบบฉบับของการ์ตูนดังเรื่องนี้

พิเศษสำหรับประเทศไทย วางจำหน่ายในรุ่นที่รองรับฟังก์ชั่น SwatchPAY! ให้คุณจ่ายค่าโดนัทง่ายๆ เพียงพลิกข้อมือ วางจำหน่าย ณ ร้าน Swatch ทุกสาขา และ swatch.com หลัง The Simpsons ซีซั่น 35 ออนแอร์ได้ไม่นาน