“พราวพุธ ลิปตพัลลภ” อวดโฉมใหม่ อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ปรับโฉมครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Chapter of The Legend Where Nostalgia Meets Seaside Elegance” ริมชายทะเลหาดหัวหิน พร้อมเปิดต้อนรับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 66





พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเราสำหรับอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท คือการยกระดับประสบการณ์พักผ่อนในหัวหิน ที่เหนือระดับและเหนือความคาดหมาย พร้อมเสน่ห์ของหัวหิน ความสวยงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ พบกับสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว ความทันสมัย และเรื่องราวของหัวหินกับความความคลาสสิกช่วงปี 1920 ในทุกรายละเอียด”

พื้นที่รีโนเวทเฟสแรกครอบคลุมทั้งหมดของบริเวณบีชวิงหรือฝั่งทะเล เพิ่มความหรูหราของล็อบบี้ด้วยการขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น โปร่งโล่ง สบายตา มีการเพิ่มเรือนกระจกท่ามกลางพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่เช็กอินสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งจำลองบรรยากาศตลาดโต้รุ่งยามเช้าของเมืองหัวหิน คัดสรรค์เมนูอันโด่งดังเสิร์ฟความอร่อยเติมความสดชื่นยามเช้าก่อนออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ

ส่วนห้องพัก 119 ห้อง มีการเพิ่มความหรูหราด้วยสมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ และที่นอนระดับพรีเมียม แต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายการตกแต่งย้อนความทรงจำของยุค 1920 ทั้งยังเพิ่มห้องพักประเภทใหม่ อย่าง ห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอน (One-bedroom Suites), ห้องสวีทพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่มีทางลงสู่สระว่ายน้ำได้โดยตรง (Club Private Pool Suite) และห้องพักที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับวิวสระว่ายน้ำ (Pool View Room) และวิวทะเล (Ocean View Room) ในส่วนของฟิตเนส มีการปรับเพิ่มพื้นที่มากขึ้น พร้อมอุปกรณ์ใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยนลุคของบริเวณสระว่ายน้ำ และพื้นที่โดยรอบ บริเวณหน้าชายหาด ห้องอาหารภิรมย์ ห้องอาหารอาซัวร์ และบาร์ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งคือ คิดส์คลับ และห้องจัดเลี้ยงจะมีการปรับปรุงในเฟสต่อไป ทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2566