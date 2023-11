“ชิเซโด้” เปิดโหมดความสนุก สร้างโมเม้นต์แห่งความสุข ฉลองฮอลิเดย์ที่กำลังจะมาถึงนี้

โดยงานนี้ชิเซโด้ได้รังสรรค์บรรยากาศความสนุกสนานในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของย่านกินซ่า ณ ใจกลางศูนย์การค้าสยามพารากอน ในโซน Hall of Fame โดยมีหลากหลายกิจกรรมที่ชิเซโด้ได้นำเสนอขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสุขและความสนุกสานเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

-Play for Beauty ไปกับการนำเสนอ Shiseido Holiday Collection 2023 ดีไซน์ลิมิเต็ด อิดิชั่นลวดลายสวยงาม ที่ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล ณ ย่านกินซ่า ผ่าน “ศิลปะพิกเซล” (Pixel art) ในคอนเซปต์ Tokyo-in-a-game ลงบนผลิตภัณฑ์ ULTIMUNE เซรั่มอันดับ 1 จากชิเซโด้ และชุดของขวัญสุดพิเศษหลากหลายชุดสำหรับส่งต่อความสุขให้ตัวเองและคนที่คุณรัก พร้อมรับบริการห่อของขวัญ Furoshiki

-Play for Joy ไปกับ โซน Shiseido Arcade ที่เต็มไปด้วยเกมหลากหลายให้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็น เกมตู้ในความทรงจำ, ตู้คีบและตู้กาชาปองพิเศษจากชิเซโด้ , Create your 8Bit Photo Booth ให้ทุกคนได้สร้าง avatar ของตัวเองแบบ real time และความสนุกสุดพิเศษกับ “CATCH GIVE HAPPY GAME” เกมเก็บของรางวัลในรูปแบบ Interactive

ภายในงานอบอวลไปด้วยมวลแห่งรอยยิ้มและความสุข กับมินิคอนเสิร์ตจาก “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” Friend of Shiseido Ultimune ที่นอกจากจะมอบของขวัญเป็นโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษแล้ว ยังร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกสนาน ร่วมเล่นเกมในโซน Shiseido Arcade พูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงโมเมนต์พิเศษที่ประทับใจในปีนี้ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผิวด้วยเซรั่ม Ultimune

พร้อมกันนี้ยังมีแขกคนสำคัญของแบรนด์ชิเซโด้มาร่วมประกอบสร้างโมเมนต์แห่งความสุขอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม Friend of Shiseido Future Solution LX, แบงค์ ธิติ และ พิมฐา, อัพ ภูมิพัฒน์, ส้ม มารี, เจนนิษฐ์, มอส-ภาณุวัฒน์ และ แบงค์-มณฑป, เบน-บัญญพนต์, ต้าห์อู๋ พิทยา และ ออฟโรด กันตภณ, 5 สมาชิก วง Perses, เล้ง ธนพล รวมไปถึงเหล่า Beauty blogger, Influencer อีกหลากหลายท่าน

กิจกรรม Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy. Play for Beauty. จัดขึ้นที่ ชั้น M โซน Hall of Fame ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 พฤศจิกายน 2566