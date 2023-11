สยามพิวรรธน์จับมือธนาคารออมสิน ช่วยน้องอิ่มท้องสมองสดใส

ด้วยการร่วมส่งมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชผัก อุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อให้โรงเรียนนำไปจัดสรรในการเรียนการสอน และการจัดทำอาหารกลางวัน ช่วยน้องให้อิ่มท้องและมีสมองที่สดใส

ทั้งยังสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน สิ่งของ และวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวัน ณ จุดรับบริจาคสยามพารากอน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และร้าน Loft ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน เพื่อชวนทุกคนมาสร้างรอยยิ้ม ส่งมอบความสุขด้วยการให้ โดยมี ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และวชิรา การสุทธิ์ ผู้บริหารจากธนาคารออมสิน พร้อมด้วย พล.ต.ต. กัญชล อินทราราม รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมแถลงข่าว ณ Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน

ภายในงานยังมี ชลิต นาคพะวัน ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้งานศิลปะสร้างโลกให้น่าอยู่ ให้กับตัวแทนเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี รวมถึง เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ ทูตอาหารยั่งยืน มาทำเมนู “เครปสยามวัยใสหัวใจออมสิน” ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร 5 หมู่ให้กับเด็กๆ และผู้ร่วมงานได้ชิม ทั้งยังเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปประกอบอาหารให้นักเรียนบริโภคได้