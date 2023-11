วาสนา พลายเล็ก มอบรางวัล ชีวจิต Awards 2023

วาสนา พลายเล็ก บก.บห.นิตยสารชีวจิต มอบรางวัล ชีวจิต Awards 2023 โดยมี ผกา เส็งพาณิช (ป้ายุง) กูรูด้านอาหารชีวจิต, ป๊อด โมเดิร์นด็อก), ประภัสสร มั่งศิริ บก.อำนวยการ บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์, วลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ รอง กก.ผจก.บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์, นพ. สุรชา ลีลายุทธการ ผช.ผอ.โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี, ดร.ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Local Plant-Bases ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี





เจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ซีเค พาวเวอร์ เป็นตัวแทนรับสองรางวัลแห่งความภูมิใจจาก HR Asia ได้แก่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia และรางวัล HR Asia Most Caring Company Awards ในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้น ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ (ชั้น 7) ไอคอนสยาม



มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย นำทีมผู้บริหาร คู่ค้าในขอนแก่น พนักงานจากสำนักงานใหญ่ และบจก.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่น ร่วมมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน500 หลอด ให้กับ รพ.น้ำพอง จ.ของแก่น หนึ่งกิจกรรมโครงการ “พานาโซนิค แคร์” โดยมี นพ. อุรส สิงห์งาม ผอ.โรงพยาบาลน้ำพอง เป็นผู้รับมอบ และ ชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมเป็นสักขีพยาน