RAVIPA สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์คนไทย วางจำหน่ายใน Disney Store ห้าง The Hyundai Seoul แห่งประเทศเกาหลีใต้

สำหรับ DISNEY l RAVIPA เป็นผลงานการทำงานร่วมกันระหว่างแบรนด์ RAVIPA กับ Disney ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการ Co-branding กันในครั้งนี้ RAVIPA ไม่เพียงทำงานร่วมกับ Disney Thailand เท่านั้น แต่ยังได้ทำงานร่วมกับ The Walt Disney Company Southeast Asia ด้วย

และจากการร่วมงานในครั้งนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นทั้งจากลูกค้าชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทำให้ทาง Disney ประเทศเกาหลีใต้ สนใจสินค้าของ RAVIPA และเลือกคอลเล็กชั่น DISNEY l RAVIPA ไปวางจำหน่ายใน Disney Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ The Hyundai Seoul สาขา ยออึยโด (Yeouido) และ พันกโย (Pangyo) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่สำคัญ RAVIPA เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียว ที่ได้วางจำหน่ายใน Disney Store ประเทศเกาหลีใต้

ด้วยจิวเวลรี่แบรนด์ RAVIPA มีดีไซน์สวยงามในสไตล์มินิมอล ทั้งยังเปี่ยมไปด้วยความหมายที่ดี สามารถนำไป Mix and Match ได้ทุกลุคทุกสไตล์ สวมใส่ได้ทุกวัน จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านแฟชั่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังควรค่าแก่การมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเอง และคนพิเศษอย่างยิ่ง

โดยเครื่องประดับคอลเล็กชั่น DISNEY l RAVIPA ที่นำไปวางจำหน่ายใน Disney Store ณ ห้างสรรพสินค้า The Hyundai Seoul ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่

DISNEY l RAVIPA Mickey and Friends Collection (Mickey Mouse, Minnie Mouse, Chip and Dale, Goofy, Pluto)

DISNEY l RAVIPA Miss Bunny Collection

DISNEY l RAVIPA The Little Mermaid Collection

DISNEY l RAVIPA The 100th Year of Disney Collection (Dumbo, Marie, Olaf, Stitch, Toy Story, Mike and Sulley)

การนำคอลเล็กชั่น DISNEY l RAVIPA วางจำหน่ายใน Disney Store ในห้างสรรพสินค้าอันดับต้นๆ อย่าง The Hyundai Seoul ทั้ง 2 สาขา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นการเติบโตไปอีกก้าวของ RAVIPA อีกทั้งยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน RAVIPA มีสาขาในประเทศไทยกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ และมีวางจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง นิวยอร์ก และสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต RAVIPA จะนำคอลเล็กชั่น DISNEY l RAVIPA วางจำหน่ายใน Disney Store สาขาอื่น ๆ ในเกาหลีใต้เมื่อไรนั้น สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ravipa.com, Instagram: @ravipajewelry, Facebook: Ravipa หน้าร้าน RAVIPA Boutique, The Emporium ชั้น 1 และ RAVIPA Flagship Store, Central World ชั้น 2