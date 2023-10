“ลินดา เจริญลาภ” จัดงานแฟชั่นโชว์เปิด LALALOVE คอลเลกชันใหม่สุดอลังการ “Be SEEN in LALALOVE”

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ร่วมกับ LALALOVE แบรนด์แฟชั่นสุดชิค ผู้นำด้าน Sustainable Fashion ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในระดับโลก โดย “ลินดา เจริญลาภ” ผู้ก่อตั้งแบรนด์และครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ตัวแม่ จับมือกันครีเอตแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ “Be SEEN in LALALOVE” ขึ้น เพื่อเปิดตัว LALALOVE คอลเลกชันใหม่ล่าสุดประจำปี 2024 และเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชัน “Life is Firework” ที่ดีไซน์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อต้อนรับช่วงเฟสทีฟที่กำลังจะมาถึง โดยดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจจาก SEEN Bar & Restaurant จุดเชกอินและชมวิวที่สวยที่สุดของโรงแรมบนรูฟท็อปบาร์ ที่มองเห็นโค้งน้ำเจ้าพระยา 360 องศา มาออกแบบเป็นคอลเลกชันพิเศษ SEEN x LALALOVE ในครั้งนี้

สำหรับความพิเศษของการคอลแลบกันครั้งแรกระหว่าง SEEN x LALALOVE เป็นการนำเสนอคอลเลกชันใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Life is Firework” กับ 7 คีย์ลุคสุดปัง โดยแต่ละชุดดีไซเนอร์ได้ดึงจุดเด่นของการตกแต่งในสไตล์ Art Décor ยุค 80’s และลายเส้นแบบ Geometric เน้นโทนสีหลักคือ ดำและทอง ของ SEEN Bar & Restaurant มาเป็นไฮไลท์ของลายพิมพ์และลวดลายบนชุด Evening Dress สุดเซ็กซี่ แต่ยังคงความเปรี้ยวเก๋ในสไตล์ของ LALALOVE, ชุดลำลองเสื้อฮาวายและกางเกงขาสั้น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลายพิมพ์พลุดอกไม้ไฟ (Firework) สีสันสดใส กำลังกระจายอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน ดีไซน์มาในแบบยูนิเซ็กต์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรื่นเริง

ชุดคลุมอาบน้ำ (Bathrobe) ที่มีลูกเล่นและสีสันสนุกสนาน ขี้เล่นตามคอนเซ็ปต์ Firework สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ให้กลายเป็นแฟชั่นสุดคูล และคีย์ลุคของคอลเลกชันนี้ ดีไซเนอร์นำเสนอ Catsuit แบบเข้ารูป เน้นสรีระ โชว์ส่วนโค้งเว้าที่สะท้อนถึงความนุ่มนวลและแข็งแกร่งของผู้หญิงเข้าไว้ด้วยกัน จะใส่ไปงานกลางคืนหรือปาร์ตี้ก็โดดเด่นที่สุด

โดยงานแฟชั่นโชว์ “Be SEEN in LALALOVE” ได้รับเกียรติจากเหล่าดารานักแสดง นางแบบ นายแบบ และเซเลบริตี้ ร่วมงานมากมาย อาทิ ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, มาร์ค กิ่งโพยม, อาร์ต อารยา, มัดหมี่-พิมพ์ดาว พานิชสมัย, ลุค-อิชิกาวะ พลาวเดน, วิลลี่-อราวิลล์ ชาติทอง, เรเน่ เวโรนิก้า รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2022, มารีม่า-สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม Miss Tourism International 2022, แบงค์-อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล, พีเค-พัสกร วรรณศิริกุล, ณัฐธยาน์ บุญชมไพศาล, ภีมสินี สว่างกล้าคิม, ธิติสรรค์ Mister International 2023, รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์, ยงค์ยุทธ เติมต่อ และ เปเปอร์-พีรดา นามวงค์ เป็นต้น