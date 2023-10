‘กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ยกร้านราเมนที่จองยากที่สุดแห่งปี “NO NAME NOODLE มาไว้ที่สยามพารากอน

งาน Gourmet Tastival รวมของดี ของอร่อยของหายาก จากทั่วทุกมุมโลก ครบครันทุกสุนทรียรสแห่งความอร่อย ชวนสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษกับ 4 เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รังสรรค์โดยเชฟชิน อิโนะอุเอะ ที่มีให้ได้ลิ้มรสความอร่อยเฉพาะในงาน Gourmet Tastival เท่านั้น

เริ่มจากเมนู Autumn Shoyu Soba with Truffle&Porchini เมนูซิกเนเจอร์ ของเชฟชิน คือ Shoyu Soba ซึ่งเป็นราเมนเบสซุปไก่ ที่ใช้โชยุสูตรพิเศษจาก 3 จังหวัดจากประเทศญี่ปุ่น มาปรุงรสชาติของซุปให้เข้มข้น ทานกับเส้นราเมนสดที่ทำจากแป้งสาลีฮอกไกโด เสิร์ฟพร้อมกับทรัฟเฟิลและเห็ดพอร์ชินี

เมนู Signature Hokkaido Gyokai Shio Soba อีกหนึ่งเมนูดังของร้าน NO NAME NOODLE ที่ใช้เบสน้ำซุปไก่ผสมกับซุปที่ทำจากวัตถุดิบทะเลฮอกไกโด เช่นสาหร่ายคอมบุ ปลาแห้งหลากชนิด หอยเชลล์ญี่ปุ่น และหอยลายญี่ปุ่น ทานคู่กับเส้นสดที่ทำจากแป้งสาลีจากฮอกไกโด

นอกจากนี้ ยังมีสองเมนูข้าว ได้แก่ Wafu Buta Meshi สายหมูห้ามพลาด กับข้าวหน้าหมูสูตรพิเศษด้วยการหมักจากซอสนานาชนิด อาทิ มิริ สาเก โชยุ ซุปดาชิ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ได้ข้าวหน้าหมูบูตะเมชิที่อร่อย กลมกล่อม และเมนู Wagyu Don ข้าวหน้าเนื้อวากิว เกรดพรีเมี่ยมโป๊ะบนข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆ ท็อปด้วยไข่ดิบหรือไข่ออนเซ็น ให้สัมผัสที่นุ่มละลายในปาก

ร้าน NO NAME NOODLE เปิดให้ได้สัมผัสความอร่อยเพียงวันละ 60 ชาม/วัน เปิดรับจองหน้าเคาน์เตอร์ You Hunt We Cook ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และพร้อมเสิร์ฟอาหารตั้งแต่เวลา 11.00 น. เปิดให้ลิ้มรสความอร่อยตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566 ที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cook กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน