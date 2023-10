ท้าทายความกลัว กับเหล่าปีศาจร้ายแห่งโรงละคร

เพื่อน-โยษิตา พานิชเจริญ หรือ STUFFED_VEINSTRING ศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ผลงาน STUFFED_VEINSTRING ครั้งนี้บอกเล่าเรื่องราวผ่านโลกแห่งเทพนิยาย ที่มีกลิ่นอายความลึกลับแบบเด็กๆ ซ่อนอยู่ ผ่านตัวละครที่อาศัยอยู่ในดินแดน KINGDOM OF THE CROOKED HEART ซึ่งแต่ละตัวจะเชื่อมโยงกับรูปทรงของหัวใจ อันเป็นสัญลักษณ์ของ PASSION และจุดศูนย์รวมความรู้สึก รวมถึงจุดอ่อนอันบอบบางที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ในตัวของเรา โดยผลงานครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทาน ตำนาน ความทรงจำและความรู้สึกในวัยเด็ก รวมถึงความเชื่อ ของเล่นและของสะสมเก่าๆ ของเพื่อนเอง ผนวกกับศิลปะสไตล์ GOTHIC ที่เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบ มาต่อยอดให้ผลงานครั้งนี้ดูเป็นเอกลักษณ์และน่าค้นหามากยิ่งขึ้น”

สำหรับผลงานที่ได้ร่วมกับเมกาบางนา ในงาน MEGA HALLOWEEN ในครั้งนี้ เป็นงานศิลปะที่เชิญชวนผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่มหัศจรรย์และแปลกประหลาดเหนือการคาดเดา งานศิลปะชิ้นนี้เต็มไปด้วยความเชื่อ ความแฟนตาซี และความลึกลับที่ไม่อาจจะบอกเล่าเป็นถ้อยคำได้ แต่สามารถสื่อสารผ่านงานศิลปะได้อย่างน่าประหลาดใจ จึงได้มาเป็น 7 คาแรกเตอร์ของตัวละครในโรงละครแห่งฝันร้าย นำทีมโดย “THE MARVELOUS MAGICIAN, ONE GUY WITH TWO SOUL” หัวหน้าคณะละครแห่งฝันร้ายหนึ่งชายกับสองร่าง ที่แม้แต่ความตายก็ยังไม่สามารถแยกสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของสองพี่น้องได้ ด้วยลีลาและทักษะการแสดงและการเล่นมายากลที่ช่ำชองของพวกเขา ผสานกับความสามารถของน้องชายที่สัมผัสและรับรู้ความกลัวจนสามารถเสกความกลัวจากฝันร้ายของคุณ ออกมาจากหมวกใบโปรดของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีเหล่าผองเพื่อนคาแรคเตอร์ชวนพิศวง ได้แก่ THE DEVIL ผู้ที่เบื่อหน่ายกับชีวิตในดินแดนแห่งความมืด หาความเพลิดเพลินด้วยการคอยหลอกล่อผู้คนที่หลงผ่านมายังโรงละครแห่งนี้ แถมยังให้คำมั่นสัญญาแก่เหยื่อว่าจะมอบพรอันวิเศษให้แก่พวกเขาเป็นการตอบแทน ซึ่งหากใครที่หลงไปทำสัญญากับเจ้า THE DEVIL ด้วยการจ้องมองที่ดวงตาบนฝ่ามือของมันเข้า ความกลัวอันอยู่ในก้นบึ้งหัวใจของคุณ จะปรากฏออกมาอยู่ตรงหน้าและคอยตามหลอนคุณในคืนวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี

THE SPIDER LADY แมงมุมผู้หญิง ผู้มีความหิวโหยอยู่เสมอและกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มท้อง จึงติดตามคณะละครแห่งนี้ด้วยเหตุผลเดียวว่า ความหวาดกลัวของผู้คนนี่แหละ คือความหวานแสนอร่อยของแมงมุมผู้หญิง

THE FACELESS BALLERINA สาวน้อยลึกลับไร้หน้า ผู้ชื่นชอบและหลงใหลในกายกรรมและการแสดงบัลเล่ต์ เธอเข้าร่วมกับคณะละครแห่งนี้พร้อมกับ THE FREAK ผู้ช่วยแสนจงรักภักดี พร้อมเจ้าดอกกุหลาบสองดอก ที่มีทั้งตาและปาก และมีหน้าที่คอยสอดส่องและพูดมากไม่หยุดหย่อน

THE SERPENT LADY สาวสวยแต่ลำตัวยาวคล้ายงู จะมาคอยมองหาใครสักคนที่ไม่หวาดกลัวและมองว่าเธอไม่แปลกประหลาด เธอพร้อมจะเป็นหญิงสาวแสนดีหากคุณมองเธอเป็นผู้หญิงปกติ แต่หากใครคิดจะหักหลังเธอแล้วล่ะก็... จะได้นอนหลับไหลแบบไม่ได้ตื่นขึ้นอีกเลยก็ได้

THE ANGEL เทพีที่เฝ้ามองหาผู้ประเสริฐ หรือมนุษย์ผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหนือผู้ใด ซึ่งเธอสามารถบันดาลภาพลวงตาจากกล่องมายาของเธอ เพื่อล่อลวงให้ผู้คนสัมผัสความฝัน ความสุข และสิ่งที่ผู้คนปรารถนา แต่หากใครมีสติมากพอและไม่หลงไปกับภาพมายาเหล่านั้น เธอก็จะมอบพรวิเศษให้ 1 ข้อ

THE THING (FORTUNE TELLER) อวัยวะนักพยากรณ์ หนึ่งในเผ่า GOBLIN ที่มาพร้อมกับตา 1 ข้าง และหูอันมหึมาอีก 1 คู่ จึงสามารถมองเห็นและได้ยินบางอย่างที่อยู่แสนไกล จึงสามารถมองเห็นและได้ยินถึงอนาคตของผู้คนอีกด้วย

มาร่วมเปิดประสบการณ์ความกลัวครั้งใหม่ กับเหล่าคาแรกเตอร์ปีศาจร้ายแห่งโรงละคร ผลงานการสร้างสรรค์ของ เพื่อน-โยษิตา พานิชเจริญ หรือ STUFFED_VEINSTRING ที่จะชวนหลอนต้อนรับฮาโลวีนให้สนุกสุดหวีดในงาน MEGA HALLOWEEN ตอน THE NIGHTMARE THEATRE ระหว่างวันที่ 13-31 ตุลาคม 2566 พบกับเหล่าปีศาจที่จะมาปรากฏกายโชว์ความหลอน ในวันที่ 28, 29 และ 31 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณทางเข้าเมน เอนทรานซ์ ศูนย์การค้าเมกาบางนา พิเศษสมาชิก MEGA SMILE REWARDS และ สมาชิก MEGA SMILE KIDS ยังได้สิทธิ์ร่วมสนุกลุ้นรับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดหรือตรวจสอบเงื่อนไขแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา หรือ WWW.MEGA-BANGNA.COM