ซูมอิน “Limiped Collection” ปล่อยไหลกับ9 ไลฟ์สไตล์ 9 ศิลปิน

ไฮเนเก้น เอ็กซพีเรียนซ์ ซิลเวอร์ (Heineken Experience Silver) ปล่อยเซอร์ไพรส์พิเศษ “Limiped Collection” เอาใจแฟนๆ ค่าย What The Duck กับ 9 ไลฟ์สไตล์ไอเทมสุดลิมิเต็ดอิดิชัน สะท้อนตัวตนของ 9 ศิลปินค่ายเพลงคนรุ่นใหม่ผ่านคอนเซ็ปต์ “ปล่อยไหล ให้เกินคาด” ที่ Heineken Experience Silver House ในงานคอนเสิร์ตแห่งปี “Heineken Experience Silver Presents What The Duck Family & Friends Party” 28 ต.ค. นี้ ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี นำโดย “The Toys” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Heineken Experience Silver และเหล่าศิลปินตัวท็อปของค่าย ได้แก่ Marc Tatchapon/QLER/Whal & Dolph/Landokmai/Purpeech/Musketeers/Morvasu และ Wan Wanwan

ชิ้นแรกโดย “The Toys” ไอเทมจัดเต็มแบบ Boxset ประกอบด้วย ที่เปิดขวดลายกีตาร์และปิ๊กกีตาร์ 4 ลาย ต่อด้วยไลฟ์สไตล์ไอเทมที่หลากหลาย มีทั้งกระเป๋าเก็บอุณหภูมิลายอัลปากา ออกแบบโดย Marc Tatchapon, กำไลข้อมือประดับชาร์มลายใบโคลเวอร์ 4 แฉก ออกแบบโดย QLER, ที่เปิดขวดแม่เหล็กลาย Whal & Dolph ออกแบบโดย Whal & Dolph, เทียนหอม DOKMAI ออกแบบโดย Landokmai, สร้อยคอร้อยลูกปัดพร้อมจี้ลายดอกทานตะวัน ออกแบบโดย Purpeech, เซ็ตลูกเต๋าสายดื่ม ออกแบบโดย Musketeers, หมวกบีนนี่ ออกแบบโดย Morvasu ด้วยลวดลายที่ปักบนหมวกขนแกะแบบพรีเมียม, ผ้าโพกหัว ออกแบบโดย Wan Wanwan ดีไซน์ลาย Typographic เล่นกับความโฟลวของฟอนต์ “W”

ใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วต้องไม่พลาด! กับ 9 ไลฟ์สไตล์ไอเทมสุดลิมิเต็ดอิดิชันจาก Limiped Collection ส่วนใครที่ยังไม่ตัดสินใจ เช็คไลน์อัพศิลปินและซื้อบัตรในราคา 999 บาท ได้ที่เว็บไซต์ Eventpop ติดตามข้อมูลที่ Heineken Experience Silver และ LINE @heinekenexperience