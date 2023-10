อวดโฉม 62 เรือนเวลาจาก Only Watch 2023

ยิ่งใหญ่สมกับเป็น วอทช์ เดสทิเนชั่น (Watch Destination) ชั้นนำของประเทศไทย ทั้งยังตอกย้ำความเป็น Like-Minded Community ที่เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนรักเรือนเวลาหรู ล่าสุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบ One-Of-A-Kind ระดับเวิลด์คลาส เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) นำโดย จิรัสย์ วัฒนภัทรเศรษฐ์ รองกรรมการบริหาร ร่วมกับ คริสตี้ส์ ประเทศไทย (Christie’s Thailand) นำโดย ประภาวดี โสภณพนิช รองประธาน จัดงาน Only Watch And Hong Kong Auction Previews 2023 ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกระหว่างเกษรวิลเลจ และ คริสตี้ส์ ประเทศไทย ที่รวบรวม 62 แบรนด์แถวหน้าจากงานการประมูลเพื่อการกุศล Only Watch 2023 ซึ่งเตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ กรุงเจนีวา มาเวิลด์ทัวร์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ยลโฉมก่อนใคร นอกจากนาฬิกาแล้วยังมีอัญมณีหายากและล้ำค่าของฮ่องกง ไปจนถึงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากสองศิลปินแห่งชาติไทย อย่าง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ เข้าร่วมอีกด้วย โดยจัดแสดง ณ เกษรทาวเวอร์ ชั้น 20 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ซึ่งประเทศไทยนับเป็นหมุดหมายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเดินสายไปยังเมืองต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ดูไบ และปิดท้ายที่เจนีวา