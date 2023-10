Fourgle เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ตามล่าเก็บลายแทงของแจกฟรีที่สยาม

Community Content Platform ออกฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด “Trips” เอาใจสาย content ให้มาสร้าง Trips หรือลายแทงเมื่อไปเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อแนะนำสถานที่เส้นทางแลนมาร์คให้ชาวแก๊งค์ตามรอย จึงจัดแคมเปญพิเศษ

โดยเลือกโลเคชั่นที่สยามสแควร์ เป็นย่านแรกในการนำร่อง พร้อมเตรียมขยายไปย่านฮอตฮิตต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรม Fourgle Pop Pin at Siam จัดขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น และเป็นการช่วยอัพเดตร้านค้าเปิดใหม่ในสยามสแควร์ให้เป็นที่รู้จัก และกลับมาคึกคัก โดยได้ร้านค้าเจ้าดังและร้านค้าเปิดใหม่ที่มีความหลากหลายเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ มอบสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ

• ร้าน Dookki บุฟเฟ่ต์ แจกฟรี ฟองดูว์ชีส มูลค่า 120 บาท สาขา Siam Scape ชั้น 3

• ร้าน Yuk-do บุฟเฟ่ต์เปิดใหม่ล่าสุด แจกฟรีไอศกรีม Soft-serve สาขา Siam Scape ชั้น 3, Mixue แจกฟรีไอศกรีมโคนวาฟเฟิลและส่วนลด 10 บาท สาขา Siam Scape ชั้น 1 และ Siam Square Soi 7 (ถ.อังรีดูนังต์)

• ร้านอาหารญี่ปุ่น Shichi Japanese Restaurant แจกฟรี Kakigori Strawberry มูลค่า 200 บาท สาขา Siam Square Soi2

• ร้านอาหารบ้านหญิง สาขา Siam Center ชั้น 2 ร้าน Ramyun Kitchen สาขา Siam Scape ชั้น 3 ร้าน Hongdae สาขา Siam Square one แจกส่วนลด 50 บาท

• The Stronghold ใครที่ชอบเล่นบอร์ดเกมต้องพาเพื่อนมาเล่นแล้วกับโปร 10.10, 11.11 และ 12.12 พาเพื่อนคนที่ 2 มาจ่ายเพียง 10, 11 หรือ 12 บาท ตามเลขเดือนได้ตลอดทั้งเดือน และยังมีส่วนลด 100 บาทเมื่อซื้อบอร์ดเกมด้วย Siam Square Soi 9

• สายแฟชั่นของน่ารักต้องไม่พลาดกับ Daddy And The Muscle Academy Siam Square Soi 2, ร้านรองเท้า Shu สาขา Siam Square One & Siam Square Soi 7 และร้าน Wacoal สาขา Siam Square One และ MBK แจกส่วนลด 100 บาท, ผู้ชายแมนๆ ก็ช้อปได้ที่ 22thoctoberr รับส่วนลด 100 บาท Lido Connect ชั้น 2

• สายชอบถ่ายรูปต้องไม่พลาด ร้านอินดี้เด็กแนวอย่าง Andy & Fine หอศิลป์ BACC ชั้น 3 และร้าน Amotions สาขา Siam Square Soi2 แจกส่วนลด 50 บาท

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิส่วนลดและแจกฟรีจาก Mr.Shake, วัวล้วนล้วนไม่มีควายผสม, Mil Toast House, Dalmatian, Casa Lapin, First Aid Kiss DIY workshop, Peylaa และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยแคมเปญนี้ Fourgle ได้มีการจัด Workshop ให้เหล่าครีเอเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษรับประสบการณ์ใหม่ในการใช้ฟีเจอร์ Trips เก็บลายแทงสนุกๆ ในครั้งนี้อีกด้วย

มาร่วมเก็บลายแทง Fourgle Pop Pin at Siam กับเหล่าร้านค้าที่เข้าร่วมให้ครบ รับรองมีแต่คำว่าคุ้ม สิทธิพิเศษมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2566 เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Fourgle ผู้ใช้งานใหม่จะได้รับเหรียญ Welcome Coins 100 เหรียญ นำมาใช้แลกสิทธิพิเศษและเล่นกิจกรรม สามารถกดเก็บสิทธิพิเศษของแต่ละร้านได้เมื่อไปถึงที่หน้าร้าน เก็บและใช้ได้ครบทุกร้านค้าทั้งลายแทงได้รับของแจกฟรี และส่วนลดอีกมากมาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)