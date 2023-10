ตัวแม่วงการบิวตี้ เผยเคล็ดลับนางฟ้าตัวช่วยที่จะสร้างเพอร์เฟ็กต์ลิปส์

งานนี้นำโดย กฤษดา มงคลธารณ์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าง คุณหมอส้ม แพทย์หญิง ภคมน เดชส่งจรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำนภัสรีย์คลินิก ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเติมฟิลเลอร์ที่ปาก เทรนด์การปรับรูปปาก และการปรับรูปปากส่งผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร พร้อมแนะนำทริคการเลือกรูปปากให้สวยเหมาะสมกับบุคลิกของแต่ละคน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก แพรวา คล้ำมีศรี ดีเจสาวคนสวยจาก Atime ที่ได้ลองปรับรูปปากด้วย BELOTERO Lips ร่วมแชร์ประสบการณ์ความประทับใจถึงผลลัพธ์ พร้อมด้วย คุณแก้ม มลลิกา เรืองกฤตยา ดีไซเนอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kloset ที่มาบอกเล่าแรงบันดาลใจถึงโปรเจกต์พิเศษ BELOTERO Lips x Kloset ที่เฟียสสุด เก๋ที่สุดในวงการ กับการออกแบบกระเป๋ารุ่น Limited Edition เพื่อลูกค้าของ BELOTERO Lips เท่านั้น ณ Bar Rouge @ Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Asoke

แก้ม-มลลิกา เรืองกฤตยา ดีไซเนอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kloset กล่าวเสริมถึงการดีไซน์กระเป๋าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากโปรเจกต์พิเศษ BELOTERO Lips X Kloset ว่า “ถ้าพูดถึงแบรนด์ Kloset หลายๆ คนอาจจะคิดถึงสีสันสดใสและความสนุกสนาน แต่วันนี้เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายจาก BELOTERO Lips เลยลองดึงความยูนีคที่ BELOTERO Lips มีออกมาให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือความเก๋ เฉี่ยว เฟียส และนอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจด้วยรูปปากที่สวย อวบอิ่ม จึงกำเนิดออกมาเป็นดีไซน์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน พร้อมใช้สีแดงที่เหมาะกับสีกล่องเพื่อให้ดูกลมกลืนและถูกต้องมากขึ้น โอกาสนี้ต้องขอบคุณ BELOTERO Lips ที่ให้โอกาสแก้มได้มาทำงานสนุกๆ ออกจากกรอบแบบนี้ หวังว่าทุกท่านที่ได้รับกระเป๋า BELOTERO Lips x Kloset ไปจะชอบกันนะคะ”

ความพิเศษแค่นั้นยังไม่พอ ยังปิดท้ายงานนี้ด้วยแฟชันโชว์ So Glam So Glow สุดพิเศษ จาก BELOTERO Lips ในธีม “Glow in the Dark” ที่ Glow ด้วยชุดเรืองแสงสุดจี๊ด แล้วยัง Glam ด้วยเสียงเพลงจากดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยอย่าง ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน ที่เรียกว่าได้ดูโชว์พร้อมเสียงเพลงก็ทำให้เคลิ้มไปตามๆ กัน