อาดิดาส จัดแคมเปญ Members Week เอาใจทุกสายทั้งวิ่ง เทรนนิง ชิลล์ K-POP

สำหรับสาวก K-pop ที่สมัครสมาชิก adiClub ในช่วง Members Week อาดิดาสได้เตรียมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับรองเท้า adidas Samba ที่มาพร้อมกับลายเซ็นของนางแบบสาวชื่อดังอย่าง คิม โฮยอน และรองเท้าผ้าใบรุ่นคลาสสิกตลอดกาลอย่าง adidas Superstar 82 ที่มาพร้อมกับลายเซ็นจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดไอคอนิคแห่งวงการอย่าง เจนนี่ BLACKPINK ให้เหล่าบลิ้งค์ได้เป็นเจ้าของแบบฟินๆ และยังมีสินค้าสุดเซอร์ไพรซ์ที่คัดสรรมาให้เฉพาะสมาชิก adiClub ได้ช้อปก่อนใครอีกด้วย! จัดเต็มขนาดนี้ สมาชิก adiClub รอช้าไม่ได้แล้ว แค่ทำตามกติกาดังต่อไปนี้ ก็ร่วมลุ้นรับความเอ็กซ์คลูซีฟกันได้เลย

คุ้มที่หนึ่ง สายวิ่งห้ามพลาด! ลุ้นรับ adiClub Pro Pass เพื่อรับ BIB เข้าร่วมการแข่งขัน Seoul Marathon 2024 พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับและที่พัก 4 วัน 3 คืน ณ ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงเวาเชอร์มูลค่า 10,000 บาท จากอาดิดาสให้ไปช้อปกันแบบจุกๆ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 ที่ รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าอาดิดาสรันนิงครบ 3,000 บาท ตลอดช่วงแคมเปญ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน adidas ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2566

คุ้มที่สอง สายฟิตตัวจริงเตรียมตัวให้พร้อม! ลุ้นรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Les Mills Live 2024 อีเว้นท์ออกกำลังกายระดับโลก ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมตั๋วเครื่องไป-กลับและที่พัก 4 วัน 3 คืน และชุดออกกำลังกายอาดิดาสเทรนนิง 1 ชุด จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่ (สำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามอีก 1 ท่าน) หรือรับคลาสออกกำลังกายออนไลน์จาก Les Mills แบบพรีเมียม ฟรี 12 เดือน อีกจำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าอาดิดาสเทรนนิงครบ 3,000 บาท ตลอดช่วงแคมเปญ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน adidas ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2566

คุ้มที่สาม ผ่อนคลายแต่ยังได้สุขภาพ! สำหรับสมาชิก adiClub ที่สะสมยอดซื้อสินค้าประเภทใดก็ได้ครบ 3,000 บาท ตลอดแคมเปญ ลุ้นสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม The Standard Hua Hin พร้อมคลาสโยคะ Private และบริการสปา จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่ (สำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามอีก 1 ท่าน) มูลค่ารวมกว่า 52,000 บาท โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน adidas ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2566

พิเศษสองต่อ! สำหรับสมาชิกที่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาดิดาสรันนิง หรืออาดิดาสเทรนนิง สามารถลงทะเบียนกิจกรรม The Standard เพื่อลุ้นรับสิทธิ์สองรางวัลแบบจัดเต็ม

และสำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัคร adiClub ในช่วงแคมเปญ Members Week และร่วมตอบคำถาม “เจนนี่ หรือ โฮฮยอนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่างไรบ้าง (TELL US HOW JENNIE/HOYEON INSPIRED YOU)” บนแอปพลิเคชัน adidas ลุ้นรับรองเท้า adidas Samba ลายเซ็นโฮยอน 2 รางวัล หรือรองเท้า adidas Superstars 82 ลายเซ็นเจนนี่ BLACKPINK 2 รางวัล สำหรับสมาชิกที่ตอบคำถามได้ว้าวที่สุด งานนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟแบบพลาดไม่ได้เด็ดขาด

ความพิเศษยังไม่จบเพียงเท่านั้น อาดิดาสยังเตรียมเซอร์ไพรซ์ให้กับเหล่าสมาชิก adiClub ในการจับจองสินค้าสุดพิเศษที่จะปล่อยออกมาไม่ซ้ำกันตลอด 8 วัน ในช่วง Members Week อาทิ รองเท้า RIVALRY LOW 86 SIMPSONS PACK รองเท้าวิ่ง ULTRABOOST LIGHT สีพิเศษ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถติดตามได้ตั้งแต่วันที่19 – 26 ตุลาคม 2566

อย่ารอช้า! สมัครสมาชิก adiClub ฟรี เพื่อสะสมคะแนนและร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีได้ที่ https://bit.ly/-adiclubTH และร่วมช้อปสินค้าเพื่อลุ้นรับสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมของรางวัลอันแสนคุ้มค่าก่อนใครได้ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ และ อาดิดาส ออริจินอลส์ที่ร่วมรายการ รวมถึงอาดิดาสออนไลน์ สโตร์ adidas.co.th และแอปพลิเคชันอาดิดาส ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม 2566 เท่านั้น