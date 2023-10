มณเฑียร ตันตกิตติ์ ร่วมงานสัมมนา “AOC Siam Renaissance 2023”

มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน เนื่องในโอกาสมาจัดงานสัมมนา “AOC Siam Renaissance 2023” โดยมี ดร.เอกภาพ บริสุทธิ์, กรรณิการ์ เปรมประเสริฐ, ไอลดา บำรุงพฤกษ์ และ สิปปทัศน์ ทับสุวรรณ มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์





เปิดแถลงข่าวใหญ่อลังการเพิ่งเสร็จไปไม่นาน บอสใหญ่ไอคอนสยาม สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล ก็ประกาศเตรียมขนทัพศิลปิน-ดาราดังทั้งไทย - เทศ กว่า 40 ชีวิต มาร่วมฉลองความสำเร็จระดับโลกในงาน “ICONSIAM - The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” กับมหาปรากฏการณ์งานฉลองครบรอบ 5 ปีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 – 20.30 น. งานนี้ตอกย้ำความสำเร็จระดับโลกที่ไอคอนสยามเป็น Global Destination ของนักท่องเที่ยว และความสำเร็จของพันธมิตรทุกภาคส่วนตลอด 5 ปี #ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก #ที่นี้ก็ว้าวุ่นเลย



ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าภารกิจส่งมอบความสุขสู่สังคมในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปีที่อยู่เคียงข้างคนไทย ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนลูกค้าท็อปส์ร่วมส่งต่อการให้ ภายใต้โครงการ “Pay it Forward ได้โอกาส...ให้โอกาส” เพื่อเติมเต็มศักยภาพระบบการรักษา ทั้งการปรับปรุงห้องผ่าตัด และก่อสร้างหอผู้ป่วยในของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านการสแกน QR Code บริจาคเงิน 100 บาท ณ จุดบริการลูกค้า ที่ท็อปส์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566