สุดยิ่งใหญ่ในมหกรรม “MQDC Well Living Expo” ที่ MQDC ขนทัพทุกโครงการจัดแสดง เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีรอบด้าน

คุณอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท MQDC กล่าวว่า ทุกโครงการที่อยู่ อาศัยที่ MQDC นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำสิ่งที่ MQDC ได้ทุ่มเทพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีและความยั่งยืนแก่ทุกสรรพสิ่ง หรือ Sustainnovation ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างให้กับ MQDC จากผู้อื่นในวงการอสังหาริมทรัพย์ ตามพันธกิจที่ MQDC ที่เน้นการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของทุกสรรพสิ่ง (For All Well-Being)

ภายในงาน MQDC Well Living Expo ที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ ผู้มาชมงานจะได้เห็นภาพความเชื่อมโยง ระหว่างแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นแกนหลักการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ เพื่อให้ความเป็นอยู่ ที่ดีแก่ผู้คนที่อยู่อาศัยในโครงการ ชุมชนโดยรอบ และทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นได้จริงตามแผนที่วางไว้” คุณอัษฎา กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC by MQDC ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ 6 ปีก่อน เป็นหน่วยงานหลัก ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยให้กับทุุกโครงการของ MQDC ไม่ว่าจะด้านการออกแบบผสานเทคนิคเพื่อคุณภาพชีวิต (Boundless Life-Quality Design) การใส่ใจต่อโลก (Absolute World Care) และ การสร้างสิ่งที่ดีให้ชุมชน (Ultimate Loving Community)

เราทำงานทุกโครงการภายใต้มาตรฐาน MQDC Standards ที่เราพัฒนาขึ้นเอง ทุกโครงการของเราต้องผ่านมาตรฐานนี้ และนี่คือสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพ จนกล้าให้โปรแกรมการันตี 30 ปี วารันตีกับลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นรายเดียวในวงการ อสังหาริมทรัพย์ไทย” คุณอัษฎา กล่าว

ทั้งนี้ ผู้มางานจะได้เห็นนวัตกรรมที่ใช้ในโครงการที่พักอาศัยของ MQDC ต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง ในงานมหกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการแฟลกชิปอย่าง เดอะ ฟอเรสเทียส์ เช่น วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ มายโทเปีย (Whizdom The Forestias Mytopia) วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เพทโทเปีย (Whizdom The Forestias Petopia) และวิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เดสทิเนีย (Whizdom The Forestias Destinia) ซึ่งทั้งสามโครงการมีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือการอยู่อาศัยที่ดีท่ามกลางป่า 30 ไร่และเทคโนโลยีเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

โครงการอื่นๆ อย่าง ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) ที่ร่วมมือกับ Baycrest Center สถาบันการดูแลสุขภาพคนวัยอิสระชั้นนำของโลกจากแคนาดา ผู้ชมงานจะได้เข้าใจมาตรฐานและให้บริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่ม 50+ ที่เรียกว่า Lifetime care หรือดูแลตลอดชีวิต มีเฉพาะที่ The Aspen Tree เป็นต้น

เดอะ ฟอเรสเทียส์ ยังมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบเทคโนโลยีการจัดการและบริหารพลังงาน ภายในตัวอาคาร เช่นระบบ Central Utility Plant (CUP) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศ ระบบน้ำเย็น มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระบบ Energy Management Unit (EMU) และ Energy Recovery Ventilator (ERV) ซึ่งนวัตกรรมเหล่านีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เป็นปริมาณถึง 30,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ในงาน MQDC Well Living Expo ยังจะได้เห็นการใช้องค์ความรู้จาก RISC by MQDC เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามมาตรฐานBiodiversity Standard รวมถึง การใช้ LEED HOME Standard ที่แรกของประเทศไทย ซึ่งคำนึงถึงการใช้พลังงานและค่าความร้อนที่เข้ามาในบ้าน ลดอุณหภูมิภายในบ้านได้

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ (The Strand Thonglor) โครงการคอนโดมิเนียมแรก ในเมืองไทยที่ติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศและเซนเซอร์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง พร้อมตัวกรองอากาศ เพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์ (ERV Air Circulation System with IAQ CO2 Tracker)

วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า (Whizdom Coex Pinklao) และโครงการน้องใหม่ วิสซ์ดอม คราฟต์ส สามย่าน (Whizdom Craftz Samyan) ซึ่งเป็นโครงการทำเลศักยภาพใจกลางเมือง MQDC ผสานเรื่อง Smart Living และ Smart Building และติดตั้งหอฟอกอากาศระดับเมืองหรือ “ฟ้าใส” โดยการคิดค้นของ RISC by MQDC ให้อากาศใสสะอาดปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีไม่แพ้แนวราบ

นอกจากนวัตกรรมต่างๆ อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้ คือโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ ส่วนลดมูลค่าสูงสุด 3 ล้านบาท voucher จาก สยามพารากอน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และยังมีข้อเสนอดีๆ ดอกเบี้ยสุดพิเศษที่พาร์ทเนอร์ขนทัพมามอบให้ลูกค้า MQDC โดยเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น