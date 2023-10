“เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต” ปั้นเชฟหน้าใหม่ ร่วมยกระดับวงการอาหารไทย

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary School) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนเดือนกรกฎาคม ปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้สำเร็จหลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Grand Diplôme) การประกอบอาหารคาวฝรั่งเศสชั้นสูง (Diplôme de Cuisine) การประกอบขนมอบฝรั่งเศสชั้นสูง (Diplôme de Pâtisserie) การทำขนมปัง (The Art of Bakery) และวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine) จำนวน 84 คน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มุ่งมั่นสร้างเชฟหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำ และนำเทคนิคต่าง ๆ ไปต่อยอดในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานวงการอาหารไทย มีระยะเวลาการเรียนการสอน 3 เดือน หรือ 180 ชั่วโมง และ 240 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนจะประกอบด้วยการให้องค์ความรู้ เทคนิค และคำศัพท์ด้านการประกอบอาหารต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร การสาธิตการประกอบอาหาร และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการครัว ที่ออกแบบตามมาตรฐานและเหมาะสมกับอาหารประเภทต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ครบครันและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ดำเนินการสอนโดย เชฟมากประสบการณ์ในการทำงานจากโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขนมระดับมิชลินสตาร์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจากทั่วโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมาแล้วอย่างแท้จริง