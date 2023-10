Bwell แตกไลน์ความงาม นำเข้าผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม 2 แบรนด์ใหญ่

Babyliss มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากยุโรป อย่าง WAVE SECRET AIR นวัตกรรมการม้วนผมที่ปฏิวัติวงการด้วยการสร้างลอนผมแบบอัตโนมัติด้วยความสะดวกรวดเร็ว ให้ลอนที่อยู่ทนนานทั้งวัน เครื่องจะดูดผมเข้าไปในแกนม้วนเซรามิกอัตโนมัติ ให้ความร้อนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างลอนผมที่สมบูรณ์แบบ มีช่องขนาดใหญ่เพื่อสร้างลอนผมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นผมเส้นใหญ่หรือผมยาว สามารถควบคุมทิศทางการม้วนผมได้หลายสไตล์ตั้งแต่ออกงานหรูไปจนถึงวันสบายๆ โดยไม่ต้องออกแรง โดยมีผลิตภัณฑ์แนะนำ ได้แก่ เครื่องม้วนผมอัตโนมัติ รุ่น WAVE SECRET AIR ไดร์เป่าผมพลาสม่า รุ่น Hydro-Fusion และ ไดร์เป่าผมไอออนิค รุ่น Elegance

Vidal Sassoon ก่อตั้งโดยแฮร์สไตลิสต์ชื่อดังระดับโลกชาวอังกฤษ มีเทคโนโลยี MOISTWRAP นวัตกรรมที่ช่วยปกป้องเส้นผมโดยการปล่อยประจุบวกและลบจำนวนมากเพื่อสร้าง Plasma Protection บนพื้นผิวของเส้นผมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่น ช่วยคงสภาพเส้นผมให้ดูสุขภาพดี และเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ โดยมีผลิตภัณฑ์แนะนำ ได้แก่ ไดร์เป่าผมพลาสม่า รุ่น VS MOISTWRAP เครื่องหนีบและม้วนผม รุ่น VS Moistwrap 2 in 1 Hair Styler และเครื่องหนีบผม รุ่น VS Moistwrap