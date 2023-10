PASAYA ปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า

ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของธุรกิจยักษ์ใหญ่และ SME ของประเทศไทย เพื่อประกาศจุดยืนส่งเสริมความยั่งยืนในงาน ‘SX Expo 2023’ (Sustainability Expo) พร้อมเปิดเวทีเสวนาที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก โดยเฉพาะเสวนาพิเศษเรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข? บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา” (How to live better life in an ever changing world?) ที่ได้รับเกียรติจาก ชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการของ PASAYA ร่วมด้วย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ Social Activist Artist, พิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง และ วัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดงและนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแบ่งปันแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นหลายคนยังไปเยี่ยมชมผลงานการออกแบบของ เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ที่จัดแสดงภายในนิทรรศการ “Mission for the World 2023” ของ PASAYA ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการปลูกป่าภายในโรงงาน (Green Factory) ที่จังหวัดราชบุรี