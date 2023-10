เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 รู้ใจชาว Nature Lover เพิ่มกิจกรรมพื้นที่สีเขียวตลอดปี

เริ่มตั้งแต่งาน Colorful Foliage Fair รวมบูธพรรณไม้ด่างหายาก และไม้สีสันเขตร้อนเพื่อนักแต่งบ้าน Big Cactus & Succulent Market Fair งานแสดงต้นมะกอกโอลีฟ ไม้ประดับยอดฮิต ของเหล่าคนดังและนักแต่งบ้าน Olive in the Garden รวมถึงงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ Bangkok Farmers Market กิจกรรมเวิร์กชอป Fam Plays ประดิษฐ์ของใช้ เครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการเวิร์กชอปตกแต่งสวน หมุนเวียมาให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน ตอกย้ำ12 ปี แห่งการเป็น “CLUB OF NEIGHBOR” ศูนย์รวมกิจกรรมดีๆ สำหรับเพื่อนบ้าน มอบความคิดสร้างสรรค์ ความสุขและความสบายใจให้กับลูกค้าทุกเพศวัย พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

และในเดือนตุลาคมนี้ ศูนย์การค้าพร้อมต่อเนื่องกิจกรรมความสุข จากการใกล้ชิดธรรมชาติ เตรียมจัดงานบิ๊กอีเวนต์ต้นไม้และสัตว์เลี้ยง เคลียร์พื้นที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้มาใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินใจได้เต็มที่ เริ่มจากมหกรรม “Big Cactus” ออกร้านต้นกระบองเพชร หลากหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งลานไนน์ สแควร์ และลานเวสต์วิลเลจ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

จากนั้นมาส่งท้ายปลายเดือนแบบสุดมันกับการผจญภัย ในพื้นที่ป่าอเมซอนจำลอง INTO THE WOODS “Jungle Calling” สร้างสถานการณ์บุกป่าลึกลับ เพื่อพบกับสัตว์น่ารักนานาพันธุ์จากทวีปอเมริกาใต้ อาทิ งูเหลือมยักษ์แมวใหญ่ คาปิบาร่า เต่าอัลลิเกเตอร์ นกเหยี่ยว นกอินทรี พร้อมถ่ายภาพกับชนเผ่าลึกลับสุดตื่นตาใน วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้