แฟชั่นถุงปูน ขึ้นรันเวย์งาน BIFW2023

นพพร กีรติบรรหาร Deputy Chief Marketing Officer - Marketing and Branding Cement and Green Solution Business - เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวคิด SCG Circular way เพื่อหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเอสซีจีมีถุงบรรจุปูนซีเมนต์รอการทำลาย เพราะไม่สามารถนำมาบรรจุปูนซีเมนต์ได้อีก เนื่องจากการปรับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง หรือข้อกำหนดว่าด้วยฉลากบรรจุภัณฑ์หรือจากกระบวนการพิมพ์ จึงหาทางต่อยอด สร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าให้กับถุงปูนซีเมนต์เหล่านี้ โดยล่าสุดร่วมมือกับ สิท ชนะชัย จรียะธนา จากแบรนด์ FRI27NOV. นำถุงปูนซีเมนต์ มา Upcycle เป็นแฟชั่นแนว Sustain และเปิดตัวในงาน Bangkok International Fashion Week 2023 ณ สยามพารากอน ภายใต้คอลเลกชัน The Day Yester Tomorrow ด้วยแนวคิด การย้อนกลับไปหาสิ่งที่เรามี ผสมผสานเทคนิคและวัสดุใหม่ แล้วนำกลับมาใช้ในวันนี้ อาทิ การใช้เทคนิคการตัดเย็บถุงปูนกับเสื้อยีนส์เก่า ปรับรูปโฉมให้ทันสมัย ให้กลายเป็น Lifestyle Items ที่สามารถสื่อสารแบรนด์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งเป็นแนวทางต่อยอดการทำ Brand Commerce ในอนาคตอีกด้วย และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการนำทรัพยากรกลับมาใช้และเพิ่มคุณค่าได้อย่างมีชั้นเชิง

สนใจ คิด-จาก-ถุง สินค้าแฟชั่น Upcycle จากถุงปูน: