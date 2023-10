งานแสดงกันดั้มสุดอลังการ แสง สี เสียงจัดเต็ม พร้อมไฮไลท์หุ่นยักษ์ 6 เมตร

สิ้นสุดการรอคอย พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้กับงาน “GUNDAM docks at THAILAND” งานแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย จัดโดยบริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD., Bandai Namco Asia Co., Ltd. และบริษัท ดรีมทอย จํากัด เนรมิตศูนย์พื้นที่ลานกลางแจ้งโซน A และ B การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักกันดั้มแบบจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทุกเรื่องราวของกันดั้มกับนิทรรศการที่คุณอาจไม่เคยรู้พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรมและความพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองที่งานตั้งแต่หุ่นโชว์ขนาดยักษ์ นิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คชอปกันพลาสุดพิเศษ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดปังอย่าง 2 เพื่อนซี้ “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” และ “มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกําพล” ที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกและเรียกรอยยิ้มให้ทุกคน พร้อมทั้งเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อกันดั้ม เรียกได้ว่าเป็นกันดั้มเลิฟเวอร์ตัวจริง

ธนพล กิจเลิศไพโรจน์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดรีมทอย จํากัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Bandai อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “งาน GUNDAM docks at Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของ บริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD. ,บริษัท Bandai Namco Asia Co., Ltd. และบริษัท ดรีมทอย จํากัด โดยมีการจัดแสดงขึ้นครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี 2556 และได้เดินทางไปสร้างความประทับใจในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งการมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ทางผู้จัดได้เลือกพื้นที่จัดแสดงงาน GUNDAM DOCKS at THAILAND ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานกลางแจ้งโซน A และ B บนพื้นที่กว่า 1,330 ตารางเมตร รวมทั้งยังมีการจัดแสดงหุ่นกันดั้มตามจุดต่าง ๆ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นใจกลางกรุงเทพฯ แหล่งชอปปิ้งและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมขนกองทัพกันดั้มและไฮไลท์สุดพิเศษมากมายจากญี่ปุ่นมาเอาใจสาวกกันดั้มไทยโดยเฉพาะ”

ภายในงานตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-78-2 และรุ่น MS-06S ZAKU II ขนาดใหญ่กว่า 6 เมตร พร้อมเปิดฉายภาพวิดีโอบนจอดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีพขนาดยักษ์ The panOramix หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งยังมีการแสดง แสง สี เสียงสุดอลังการบนหุ่นยนต์กันดั้มทั้ง 2 รุ่น โดยจะจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 18:30 น. 19:30 น. และ 20:30 น. รอบละ 5 นาที

เอาใจสาวกและเหล่านักสะสมตัวจริง กับโมเดลและกันพลา (Gundam plastic model kit) หลากหลายรุ่น พร้อมรุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่งาน GUNDAM DOCKS at THAILAND เท่านั้น อาทิ SD GUNDAM EX-STANDARD RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND, HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [BEYOND GLOBAL] Ver. GUNDAM docks at THAILAND, RG 1/144 ν GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND, MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND รวมทั้งยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตฮาวาย สมุด พวงกุญแจ หรือ สแตนดี้อะคริลิคลายกันดั้มสุดเท่

พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปต่อกันพลาได้ฟรี ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการประกอบกันพลาและโมเดลจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ เปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 น. - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเปิดทุกวัน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงาน GUNDAM Docks at THAILAND สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2023 เวลา 10:00 น. - 22:00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานกลางแจ้งโซน A และ B เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มแจกบัตรบริเวณหน้างานตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าบัตรจะหมดในแต่ละวัน