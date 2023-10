ส่องแฟชั่นสไตล์จัดจ้านมีสีสันของคนดังและเหล่าเวสปิสตี้

ถือเป็นอีกงานที่รวมพลเหล่าคนรักสกู๊ตเตอร์เวสป้า และเสียงดนตรีมารวมไว้ในที่เดียว ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นงานอีเวนต์ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่คือการร่วมฉลอง Viva Moment ที่มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และยังเป็นลานแฟชั่นที่ทุกคนสามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนได้อย่างอิสระ ตามคอนเซ็ปต์แบรนด์ ‘LIVE FREELY’ กับสไตล์การแต่งตัวที่แสดงตัวตนอันหลากหลายและไร้ขีดจำกัดในสไตล์แฟชั่นนิสต้า จนกลายเป็นแรงบันดาลใจที่คนอื่นๆ สามารถนำไปแมทช์ลุคกับการแต่งตัวภายในชีวิตประจำวันได้

สำหรับงานอีเวนต์ครั้งนี้ได้มี “เวสปิสตี้ – (Vespisti)” มาร่วมสนุกกับเวสป้า จอยดนตรี เสพงานศิลป์ มากมายพร้อมโชว์สไตล์การแต่งตัวที่ตัวเองชื่นชอบและเรียกว่าเป็นตัวเองแบบสุดๆ ทั้ง “เรย์ แมคโดนัลด์” “ต้าร์ บาร์บี้” “ลีโอ พุฒ” “ปาล์มมี่” “ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์” “สตาร์บัค พงศ์พิชญ์”“โจ๊ก ไอศกรีม” “บอส ดรัณภพ” “ยงค์ยุทธ เติมต่อ” “โอม สุทธิพงษ์” “ยิม ธัญญะ” “กี้ร์ – กัญญ์กุลณัช”“ภูเขา-บุญรอด”จากช่องภูเขาชาแนล “ใหม่-หนุ่ม” “สมาชิกจากช่อง Powerpuff Gay” และ “ปู-จิรัฏฐ์” จากเพจ Cheeze Looker เป็นต้น ที่แต่งตัวมาร่วมงานในหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

“แฟชั่นสไตล์วินเทจ” ที่เวสปิสตี้ ได้สนุกกับสีสันและลวดลายที่บาดตาทั้งเสื้อสูทโอเวอร์ไซส์เสริมไหล่ ถุงน่องสี แจ็กเก็ตหนัง หรือเป็น “ไอเทมตัวโปรด”กับ ยีนส์ คลาสสิกเอาอยู่ทุกสไตล์ ที่ เวสปิสตี้ ส่วนใหญ่เลือกกางเกง เดนิมมาแมทช์เข้ากับเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวโปรด เพื่อให้ลุคการแต่งตัวดูสบายแต่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ หรือเลือกกางเกงเดนิมมาแมทช์คู่กับเสื้อเดนิมที่สีเหมือนกันเพื่อให้ลุคการแต่งตัวดูเท่มากขึ้น หรือจะสนุกกับแบบ

All Street Style เรียบง่ายที่ไม่ธรรมดา เพราะไม่ว่าคุณ จะลุคไหน คุณก็เป็นเวสปิสตี้ ได้อย่างมีสไตล์ เพราะความอิสระคือตัวตนที่มีความสำคัญ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมาแนวมินิมอล Unisex style หรือจะฮิปๆ แนวสตรีท ก็สะท้อนความสนุกกับการแต่งตัวและมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ และข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

และสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ กับชุดที่เป็น Talk of the town ของหนึ่งในเวสปิสตี้ตัวแม่ อย่าง “ปาล์มมี่” นักร้องชื่อดังที่ฝากผลงานฮิตติดหูไว้มากมาย กับชุด “The Color of Pollen” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานที่เต็มไปด้วยดอกไม้ จึงเกิดเป็นชุดเกสรดอกไม้หลากสี ที่พร้อมจะปล่อยความสุข อิสระ และความเป็นตัวเอง กระจายปกคลุมไปทั่วงาน พร้อมสร้างรอยยิ้มความมันส์จากโชว์ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็ม