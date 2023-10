BALLY คอลเลกชั่นซัมเมอร์2024 เพื่อการใช้ชีวิตร่วมสมัย

คอลเลกชั่นฤดูกาล Spring/Summer 2024 ออกแบบโดย

(Simone Bellotti) เปรียบเหมือนการเดินพาเหรดผ่านสวนสไตล์อังกฤษที่อาศรม Chiostro di San Simpliciano ในมิลาน คอลเลกชั่นนี้เป็นการรวบรวมความแตกต่างที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของ

ในพื้นที่ที่เป็นดั่งปราการของงานฝีมือที่ผสมผสานเข้ากับความหรูหราที่ใช้งานได้จริง ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1851 สะท้อนให้เห็นถึงทักษะที่แม่นยำและความเป็นธรรมชาติ ที่มีพื้นฐานอยู่บนความประณีตและความนุ่มนวล ตั้งแต่ถนนในเมืองซูริกไปจนถึงภูมิประเทศแบบเทือกเขาแอลป์ อย่างที่เห็นว่าอัตลักษณ์ของความเป็นสวิสนั้นหลากหลาย โดยมีทั้งความบริสุทธิ์ ความขี้เล่น ความเชี่ยวชาญ และเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ

การนำหลักการออกแบบแบบคลาสสิกมาจัดวางในบริบทใหม่เพื่อการใช้ชีวิตร่วมสมัย คอลเลกชั่นนี้จะเดินทางออกจากสถานที่งดงามเคร่งขรึมไปสู่พื้นที่ที่อุดมด้วยจิตวิญญาณ Monte Verità ดินแดนที่เป็นเหมือนพื้นที่ในฝัน ยูโทเปียในอุดมคติของปัญญาชนทางเลือกและจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ กลุ่มคนที่เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองแอสโคน่า สวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 (ก่อตั้งในปี 1900 โดยนักอุตสาหกรรมชาวเบลเยียม Henri Oedenkoven ชุมชน Monte Verità เติบโตขึ้นและมีผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้มาเยือนที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน เฮอร์มานน์ เฮสเส (Hermann Hesse) นักปรัชญา คาร์ล ยุง (Carl Jung) นักเต้นและนักแสดง อิสซาดอรา ดันแคน (Isadora Duncan)นักปรัชญา รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) สถาปนิก วัลเตอร์ โกรปิอุส (Walter Gropius) และศิลปิน พอล คลี (Paul Klee))

ด้วยแนวปฏิบัติของความเชื่อเรื่องเสรีนิยม ปฏิเสธการดำรงอยู่ของเมืองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบองค์รวมกับสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาที่เป็นดั่งการปฏิวัติทางวัฒนธรรมสำหรับงานวรรณกรรม การเต้นรำ ภาพวาด และการแสดงสด ในวันนี้ ซิโมเน่ได้ปลุกชีวิตให้กับสไตล์เอลานโบฮีเมียน (Bohemian élan) ผ่านเสียงเพลงที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยดีเจ ลีโอ มาส (Leo Mas) ผู้นำเสียงดนตรีจากหมู่เกาะแบลีแอริก (Balearic) เป็นเพลง Summer of Love ของ Ibiza ในปี 1987 ที่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณการปลดปล่อยอย่างเป็นอิสระเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา



การบรรจบกันของเสื้อผ้าที่มีทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิง คอลเลกชั่น Spring/Summer 2024 นำแนวคิดเรื่องความเป็นคู่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิสัยทัศน์ของซิโมเน่ที่มีต่อ BALLY สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ภายในคอลเลกชั่นมีการใช้สีแดงสวิส สีน้ำเงินโคบอลต์ สีเขียวเข้มใสชาร์สตรูเช่ เปล่งความสดใสตัดกับสีกลาง สีในคอลเลกชั่นนี้ทำหน้าที่ชวนให้นึกถึงทั้งความเป็นหนึ่งเดียวของเมืองและเฉดสีที่ต่างกันของดอกไม้บนเทือกเขาแอลป์ แต่ยังให้ความรู้สึกอันคุ้นเคยของต้นแบบ โครงร่าง และเนื้อผ้า ซึ่งได้รับการควบคุมและปลดปล่อยในเวลาเดียวกัน ผ่านการปรับลดย่อสัดส่วนและความสมมาตร ด้วยเทคนิกการพับและการหมุน ทำให้เกิดวอลุ่มจำนวนมากเพื่อสร้างเสน่ห์ ที่ถึงจะดูเยอะแต่กลับให้ความรู้สึกบางเบาเมื่อสัมผัส ผลิตด้วยเนื้อผ้าฝ้ายดรายคอตตอน ผ้ากันลมริปสตอป ผ้าป๊อปลิน ผ้าเจอร์ซีย์ ผ้าร่มทาฟต้า ผ้าฝ้ายพอยต์เทล และวัสดุหนังขัดเงา

ด้วยพื้นฐานจากทักษะการผลิตรองเท้าระดับประณีตที่มีมายาวนานกว่า 172 ปีของ BALLY นี่ถือเป็นการปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งของโมเดลที่เคยถูกจัดเก็บไว้ ในฐานะหัวใจหลักของสไตล์รูปแบบใหม่ เป็นการปรากฎขึ้นอีกครั้งของรองเท้ารุ่น Glendale (Bally c. 1923) ที่มีวัสดุหนังส่วนด้านบนเป็นทรงแหลม, รองเท้ารุ่น Scribe oxford lace-up (Bally c. 1951) ส่วนหัวรองเท้าขัดเงา และรองเท้าส้นแบนรุ่น Ballyrina (Bally c. 1940) ที่มีการใช้หมุดในการตกแต่ง มาตรฐานแห่งความเป็นทางการสุดคลาสสิกนี้ถูกนำมาทำให้สมบูรณ์ด้วยสไตล์เคร่งขรึมแบบร่วมสมัย เข็มขัดขัดเงารุ่น ‘Appenzeller’ และเครื่องมือห่วงวัสดุหนัง ออกแบบมาเพื่ออุทิศให้กับขนบธรรมเนียมของชาวสวิส กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเป็นสองขั้วผ่านลูกเล่น อย่างกระเป๋าเอกสารที่ประกอบขึ้นด้วยเค้าโครงที่ชัดเจน กระเป๋าสตางค์แบบมีขอบจากวัสดุหนังลูกวัวขัดเงามาพร้อมกับสายสะพายสีทอง รวมถึงกระเป๋าคาดวัสดุผ้าแคสวาสแบบนิ่ม และกระเป๋าสะพายที่เย็บส่วนขอบด้วยริบบิ้น BALLY และสัญลักษณ์ BALLY ที่ส่วนด้านบน