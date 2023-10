"ลิปกร้าวใจ + แป้งหน้าล็อก" 2 ไอเทมใหม่ สวยเป๊ะทั้งวัน

sasi เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ “sasi Girls Can SURVIVE” ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพที่ติดทน อยู่ได้ยาวนานตลอดทั้งวัน โดยมี “ลิปกร้าวใจ” sasi Girls Can SURVIVE Matte Lip และ “แป้งหน้าล็อก” sasi Girls Can SURVIVE Foundation Powder เป็นผลิตภัณฑ์ชูโรง พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาว “เก้า-สุภัสสรา ธนชาต” มานั่งแท่น Face of sasi (Lipstick) เหมาะแก่กลุ่มคนวัยทำงาน ผนวกความเป็น Beauty และ Lifestyle





“ลิปกร้าวใจ” sasi Girls Can SURVIVE Matte Lip แมทปากเป๊ะ ติดทน 12 ชั่วโมง* ด้วย สีสวยชัด เหมาะกับสาวๆทุกสไตล์สีผิว มาพร้อมสารบำรุงให้ความชุ่มชื้น Sakura Extract, White Strawberry และ Centella Extract ด้วย Film Fix Color ฟิล์มแบบพิเศษช่วยให้ลิปเซ็ตตัว และสร้างฟิล์มเคลือบริมฝีปาก ทำให้ฟินิชปากแมทแต่ไม่แห้งตึง Mask-Friendly และยังเป็นสูตร Vegan ไม่มีพาราเบน ไม่มีน้ำหอม มีให้เลือกถึง 10 สี เลือกแมทได้ทุกสไตล์

01 Romantic Nude นู้ดโทนพีช

02 Innocent Pink ชมพูสุภาพ

03 POP Pink ชมพูสดใส

04 Dreamy Peach พีชสดใส

05 Ordinary Pink ชมพูกลาง

06 Dusty Rose ชมพูตุ่นอมน้ำตาล

07 Brave Brown น้ำตาลอมแดง

08 Thursday Vibe ส้มกลาง

09 Forever Red แดงสดใสคลาสสิก

10 Taylor Red แดงก่ำ

“แป้งหน้าล็อก” sasi Girls Can SURVIVE Foundation Powder แป้งผสมรองพื้น ควบคุมความมัน 24 ชั่วโมง** พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 50+ PA++++ ให้การปกปิดสูงสุด มาพร้อม Luminous Bright Blur ช่วยเบลอรูขุมขน อำพรางริ้วรอย ปกปิดรอยสิว จุดด่างดำ และสีผิวไม่สม่ำเสมอ และยังมีสารบำรุงผิวอย่าง Ceramide และ Rose Extract ให้โครงสร้างผิวแข็งแรงและ เผยผิวสุขภาพดีเปล่งประกาย ไม่มีพาราเบน ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีน้ำหอม มีให้เลือกถึง 4 เฉดสี

PN1 Fair Light (ผิวขาวมาก-ผิวขาวอมชมพู)

YN1.5 Ivory Beige (ผิวขาวกลางอมเหลือง)

N2 Natural Medium (ผิวสีเนื้อปานกลาง)

YN3 Honey Warm (ผิวน้ำผึ้ง-ผิวสองสี)