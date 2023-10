พารากอนเตรียมเปิดรันเวย์แฟชั่นวีก อวดศักยภาพดีไซเนอร์ของไทย

สยามพารากอน เตรียมจัดงาน “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023” (BIFW2023) ในแนวคิด “The Future of Fashion” ร่วมสร้างคุณค่าอันยั่งยืนบนโลกแฟชั่นแห่งอนาคต ซึ่งแบรนด์ชั้นนำให้ความสำคัญ ในการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล หรือเส้นใยธรรมชาติ โดยผนึก 12 แบรนด์ไทย Absolute Siam x Holy Number 7 x 789, FLYNOW, FRI27NOV. presented by SCG, Greyhound Original x TikTok, ISSUE presented by Purra, Kloset, Leisure Projects presented by Crocs, MOO, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports, TUBE GALLERY presented by TAT และ VATANIKA presented by AION–AIONIC AUTO ผ่านแฟชั่นโชว์ตระการตา 5-8 ต.ค. 66 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

งานนี้มีเหล่านางแบบนายแบบชั้นนำร่วมเดินแบบคับคั่ง ทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อแฟชั่นและความยั่งยืน โดยตัวแทนจากภาครัฐ และนักออกแบบแถวหน้าของไทย 7-8 ต.ค. 66 ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 สยามพารากอน ทั้งยังร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ เปิดเวที Siam Center Visionary Stage ที่เอเทรียม 1 ชั้น G 4-8 ต.ค. 66 ให้นิสิตนักศึกษาดีไซเนอร์จากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ในแนวคิด Sustainability ร่วมด้วยแบรนด์ดังสุดฮอตในสยามเซ็นเตอร์ ส่วน สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดงานแฟชั่นทอล์ก “The Future of Fashion” นำเสนอบริบทแห่ง “แฟชั่นที่ยั่งยืน” พบกับกูรูด้านแฟชั่นร่วมแชร์แนวคิด Sustainable Fashion ในมิติต่างๆ ในวันที่ 3 ต.ค. 66 ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่