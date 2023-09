เก้า-สุภัสสรา นั่งแท่น Face of sasi พร้อมอวดโฉมคอลเลคชั่น "sasi Girls Can SURVIVE"

รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า หลายคนรู้จักแบรนด์ SRICHAND เป็นอย่างดีแล้ว แบรนด์ SRICHAND เองก็มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้ากลุ่มที่เป็น Base Makeup แต่ความจริงแล้ว จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำธุรกิจมา บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ของเราก็ได้ขยายตลาดในฝั่งของกลุ่มสินค้าที่เป็น Color Cosmetics มาเรื่อย ๆ ซึ่ง แบรนด์ sasi เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีความสำคัญอย่างมากภายใต้เครือของบริษัทศรีจันทร์สหโอสถ ซึ่งลิปของแบรนด์ sasi ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มียอดขายที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน และเชื่อว่าสำหรับสินค้าในกลุ่ม Base Makeup กับแบรนด์ sasi ก็ยังมีโอกาสทางที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอีกอย่างแน่นอน

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าในตลาดเครื่องสำอางนั้นไม่ได้เลือกซื้อสินค้าจากเพียงแค่สรรพคุณเท่านั้น สินค้าในกลุ่มบิวตี้เปรียบเสมือนสินค้าที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของชีวิต และต้องตอบโจทย์กับความต้องการในแต่ละวันของกลุ่มลูกค้าให้ได้ ทำให้ sasi ไม่หยุดอยู่ที่การเป็น Beauty & Cosmetics จึงได้มีการปรับตัวหลังจากการรีแบรนด์เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นแบรนด์ Beauty & Lifestyle และเชื่อว่าการเข้าใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าออกมาตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดได้ พร้อมขอบคุณพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร

เก้า-สุภัสสรา ธนชาต Face of sasi กล่าวว่า เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มาเป็น “Face of sasi” ที่จะมา represent ลิปสติกทั้ง portfolio ของ sasi และ Girls Power attitude ในครั้งนี้เก้าร่วมส่งต่อพลังใจให้กับสาวๆ ผ่านแคมเปญ #เชื่อศิ #sasiSURVIVE เก้าอยากให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้ ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ก้าวผ่านไปได้ You Got This! สำหรับใครที่อยากจะเติมพลังให้ตัวเอง ก็สามารถหยิบ sasi Girls Can SURVIVE Matte Lip หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ลิปกร้าวใจ” ขึ้นมาทาได้ เก้าก็จะเลือกสีลิปที่เพิ่มพลังใจให้เรา อย่างลิปสีแดง หรือสำหรับใครที่ชอบสีลิปโทนอื่น ๆ ก็มีให้เลือกถึง 10 สี สามารถเลือกสีที่ชอบทาเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองกันได้ในทุก ๆ วันเลยค่ะ

เกล็ดดาว จิตต์ชื่นโชติ Senior Brand Manager แบรนด์ sasi กล่าวว่า สาว ๆ ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน มีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เต็มที่ บางกลุ่มมีความจำเป็นต้องแต่งหน้าเพื่อเข้าสังคมหรือทำงาน ซึ่งในแต่ละวันของสาว ๆ นั้นยาวนาน และต้องเจอกับสถานการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่เช้าจรดเย็น ทำให้มีความต้องการและมองหาเครื่องสำอางที่ติดทน และพร้อมผ่านเรื่องราวในแต่ละวันไปด้วยกัน ทำให้แบรนด์เห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าคอลเลคชันใหม่ที่มีความติดทนยาวนาน (Long-Lasting) เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของสาว ๆ วัยทำงานมากขึ้น จึงออกมาเป็นคอลเลคชันไลน์ใหม่ ชื่อ SURVIVE ที่บ่งบอกถึงความติดทนของผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงทักษะการ Survival ของสาว ๆ ในยุคปัจจุบัน

ซึ่งนอกจากสินค้าที่ต้องตอบโจทย์แล้ว ในเรื่องของการส่งต่อพลังให้กับสาว ๆ แบรนด์ sasi นั้นได้มีการ Empower ในเรื่องของความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงรีแบรนด์อย่าง Girls Can Collection กับ แคมเปญ #ศิว่าได้ แค่มั่นใจอะไรก็CAN ในปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ทางแบรนด์ ยังคง Empower ต่อไปผ่านแคมเปญ #เชื่อศิ ซึ่งมี Insight มาจาก โลกยุคใหม่ที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนนิยามและความคาดหวังของผู้หญิงเปลี่ยนไป จนทำให้สาว ๆ เกิดความกดดัน พวกเธอมักเจอเรื่องคาดหวังทั้งจากตัวเองและคนรอบตัว เช่น การทำงานที่ถูกคาดหวังว่าต้องเก่ง ความรักที่คาดหวังให้เจอคนที่ดี เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายเลย

แบรนด์ sasi จึงดึง Hero Product อย่างผลิตภัณฑ์ลิปแมท จาก SURVIVE Collection มาพร้อมกับ Face of sasi คนใหม่อย่าง เก้า-สุภัสสรา ธนชาต ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มี Fighter Spirit และ Survival Attitude มาส่งพลังใจให้สาวๆทุกคน สามารถก้าวผ่านทุกแรงกดดัน SURVIVE ได้ในทุกสถานการณ์ ผ่านแคมเปญ #เชื่อศิ #sasiSURVIVE ที่ได้ CREATIVE Agency เบอร์ต้น ๆ อย่าง GREYnJ UNITED มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ด้วย

นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ภายในงาน "sasi Girls Can SURVIVE" ที่จัดขึ้นที่ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ยังได้มีโชว์การแสดงจาก เก้า-สุภัสสรา ร่วมกับน้อง ๆ นักเรียนวงโยธวาทิต Udomsuksa Marching Band และการพูดคุยบนเวทีกับ เก้า-สุภัสสรา ที่มาบอกเล่าสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันพร้อมแนะนำวิธีเพิ่มพลังใจให้ก้าวผ่านไปให้ได้