รื่นรมย์กับศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสม์ “Monet & Friends Alive Bangkok”

และแล้วปรากฏการณ์ศิลปะสุดอลังการผ่านศิลปินยุคอิมเพรสชันนิสม์แห่งฝรั่งเศส ที่สร้างความรื่นรมย์ให้กับผู้คนทั่วโลกมาแล้วกว่า 150 ปี “Monet & Friends Alive” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับเวิลด์คลาส ก็มาจัดแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรก โดย Grande Experiences ผู้สร้างและผู้ผลิต ร่วมกับ Live Impact Events และ ไอคอนสยาม สัมผัสภาพและเสียงของยุโรปศตวรรษที่ 19 ในผลงานศิลปะของ Claude Monet (โคลด โมเนต์) และผองเพื่อนจิตรกรอิมเพรสชันนิสม์ ภายใต้แนวคิด “An Immersive Adventure into French Impressionism” ในรูปแบบ Immersive Multi-Sensory Experience บนพื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. ของ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 66 -7 ม.ค. 67 ในวันเปิดงานมีผู้บริหารและเหล่าคนดังร่วมงานคับคั่ง โดยมีไฮไลต์ 3 ส่วน

เริ่มที่ “An Epic Adventure into Art with Fifteen Impressionist Masters” ผลงานศิลปะของศิลปินชั้นครูยุคอิมเพรสชันนิสม์ 15 ท่าน ผ่านการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงประวัติศาสตร์ยุคอิมเพรสชันนิสม์ ท่ามกลางความปั่นป่วนทางสังคมและการเมืองในขณะนั้น ด้วยพลังของแสง สี และเสียง ชุบชีวิตผลงานมาสเตอร์พีซอันน่าทึ่งฉายสู่จอขนาดมหึมา เผยให้เห็นถึงฝีแปรงอันหนักแน่นของ โคลด โมเนต์, ปิแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์, กามีย์ ปีซาร์โร, ปอล เซซานน์, แอดการ์ เดอกา และอีกมากมาย

“THAILAND PREMIER : World-Class Impressionist Immersive Exhibition” ย้อนสู่บรรยากาศยุคกลางศตวรรษที่ 19 ผ่านความไพเราะของบทเพลงบรรเลง ซึ่งรวมไปถึง เดอบูว์ซี, ไชคอฟสกี, ราแวล และออแฟนบัก ในรูปแบบดิจิทัลกว่า 3,500 ผลงาน ผ่านโปรเจกเตอร์ความละเอียดสูงกว่า 58 ตัว มีแกลอรีจำลองโลกเสมือนขนาด 1,600 ตร.ม.

“A FRESH APPROACH TO ART, SCIENCE AND CULTURE : Over 40+ Display, Interactive and Education Experiences” ชมสวนของโมเนต์เหนือจินตนาการกว่า 2,000 ตร.ม. และ ‘Japanese’ bridges จากภาพวาดชื่อดังของโมเนต์ รวมถึง Water Lily mirror room ภายในห้องกระจกพร้อมบึงบัวแสนวิเศษ สัมผัสวิธีวาดรูปแบบศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ โดยนำเทคนิค AI อินเตอร์แอคทีฟมาเนรมิตงานศิลปะชิ้นเอกเป็นภาพสเก็ตช์ของคุณ รวมทั้งสร้างสรรค์ภาพวาดพอร์ตเทรตแนวอิมเพรสชันนิสม์