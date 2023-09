บ้านหรูสุดไพรเวทจับมือ 4 แบรนด์ดัง มอบความมีรสนิยมในการใช้ชีวิต

พร้อมมอบประสบการณ์อีกขั้นของการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมกับ ‘BuGaan–The Experiencing House’ โดยร่วมกับ Selected partners จาก 4 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่มีไลฟ์สไตล์ รสนิยมและปรัชญาสอดคล้องกับนิยามของบูก้าน สำหรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการนี้ ได้แก่ Range Rover สัมผัสประสบการณ์ test drive ครั้งแรกของ The New Range Rover รุ่น SV, Ermenegildo Zegna แบรนด์สูท bespoke จากอิตาลี กับเนื้อผ้าทอสีพิเศษเฉพาะที่บูก้าน, The Macallan แบรนด์วิสกี้ซิงเกิลมอลต์ระดับโลก ที่พร้อมเสิร์ฟเพิ่มบรรยากาศแห่งการดื่มด่ำไปกับสุนทรียะของโครงการบูก้าน และสุดท้ายกับ PENT แบรนด์อุปกรณ์ออกกำลังกายสุดลักชัวรีจากโปแลนด์ ที่สามารถ customize ได้ในแบบไลฟ์สไตล์คุณ